Ništa od popisa poljoprivrede

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Evropi koja još nije popisala svoje kapacitete u poljoprivredi, a kako stvari sada stoje neće još dugo s obzirom na to da je prste umiješala politika i srušila sve ono što su prije nje dogovorili stručnjaci i statističari.

A dogovorili su mnogo toga... Metodologiju, način na koji će popis biti sproveden, finansijski okvir i, ono najvažnije, a to je da se u popis poljoprivrede može ići bez posebnog zakona. Ostalo je bilo samo da Savjet ministara BiH usvoji odluku kojom će precizirati datum održavanja popisa, kako će se finansirati i otprilike to bi bilo to, međutim neko je odlučio da to sve sruši i stvari vrati na početak.

Svojim zaključkom sa posljednje sjednice Savjeta ministara BiH zakon o poljoprivrednom popisu ponovo je "vratio u život" i već sada je jasno da će proći godine dok se ne usvoji. O poništenju takvog zaključka ne treba ni razmišljati jer Bošnjaci na to nikada neće pristati i insistiraće na njegovom sprovođenju, dok s druge strane Republika Srpska, barem zasad, neće dozvoliti takav zakon i to će pravdati Ustavom i pričom da je poljoprivreda u nadležnosti entiteta. Kompromisno rješenje u ovom slučaju mogao bi biti zakon o poljoprivrednom popisu koji bi imao pet-šest članova i kojim bi se, u stvari, preciziralo ono što je trebalo odlukom Savjeta ministara, ali i to će vrlo vjerovatno biti problem, tako da popis poljoprivrede u BiH ne treba očekivati u skorije vrijeme.

Posljednji put Bosna i Hercegovina je svoju poljoprivredu popisala još davne 1961. godine i ako uzmemo u obzir brigu države za poljoprivrednika, onog malog običnog seljaka, pravo je čudo da danas u BiH poljoprivreda uopšte i postoji.