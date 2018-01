Nove limuzine preče od novih helikoptera

Svako malo pišemo i čujemo da je neko od političara nabavio novi audi ili neki sličan stroj koji košta 60.000 pa do 80.000 i više maraka. Ta priča se pojedinačno za svakoga od njih ponavlja svakih nekoliko godina jer, kako kažu, vozila pređu puno kilometara pa im je bezbjednost na drumu ugrožena.

Na stranu to što je čitava ova priča vrijeđanje logike i zdravog razuma građanina, nego što isti taj građanin vozi golf dvojku staru 30 godina i osjeća se bezbjedno. Na stranu i to što veliki dio političara koji žive i rade u zemljama blagostanja, a ne u ovoj sirotinji, na posao idu biciklom, autobusom, podzemnom željeznicom.

Na stranu sve to... Mene najviše od svega muči to što ljudi koji nas vode, iako to svakodnevno pokazuju, imaju toliko malo morala i odgovornosti da stvari kao što su bijesne limuzine u kojima se oni vozikaju i koje njima pružaju bezbjednost imaju prioritet nad, recimo, helikopterima koji bezbjednost u kriznim situacijama pružaju svim građanima zemlje.

Da bismo povukli paralelu, Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa 38 helikoptera, ali je operativno samo osam. Određeni broj letjelica, između 10 i 12, zbog zastarjelosti ne mogu više ni da se poprave pa će u staro gvožđe.

Uz sve poštovanje "bezbjednosti" krojača naših sudbina, bezbjednost svih građana je ipak prioritet. Da ste malo manje trošili na luksuz i razne gluposti do sada je BiH mogla da ima deset novih helikoptera. Koliko košta pepeljara i stolica u vašim kabinetima?

Da se imalo brinete za ovaj napaćeni narod, Ljubinje, Bileća, Mostar i mnoga druga mjesta ne bi svake godine gorjela u plamenu, a narod gledao u nebo i prizivao kišu kao Indijanci.

Od odobravanja višegodišnjeg projekta osiguranja i unapređenja operativnosti helikoptera OS BiH 2016-2025 prošlo je dvije godine, nekog značajnog pomaka nije bilo, dvadeset peta nije daleko i vidjećemo hoće li narod i dalje da igra ukrug i priziva kišu kad bukne požar.