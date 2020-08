Nove tehnologije u institucijama

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine za sistem koji nikada nije u potpunosti profunkcionisao platilo je 245.000 KM i time potvrdilo da u oblasti javnih nabavki kada je riječ o IT, u najmanju ruku, vlada haos.

Kada je riječ o novim tehnologijama, e-upravi itd. gotovo da nema institucije u Bosni i Hercegovini koja je dobila ono što je platila i svako malo u javnosti se pojave informacije o "bačenom" novcu za neki sistem koji ne funkcioniše, koji nije kompletan ili ga nema ko održavati.

Zašto je to tako? Zato što je u IT oblasti najlakše ukrasti pare jer 99 odsto ljudi ne razumije kako to funkcioniše i šta se tu u stvari kupuje. Da je tako, govore i pojedini primjeri gdje se za neki sistem, softver i slično na kraju plati i tri puta više od onoga što je planirano i procijenjeno, a nisu rijetki ni slučajevi gdje održavanje košta daleko više od izrade i same nabavke. Ono što je problem jeste da će tako biti i u budućnosti jer u ovom trenutku stručnjaci koji i nešto znaju o softveru, sistemu, mreži itd. iz institucija bježe glavom bez obzira i to prije svega zbog mizernih primanja, a onda i zbog onoga što se oko njih dešava, posebno oko javnih nabavki i održavanja sistema koji ne služe ničemu i koji često otežavaju poslovanje.

Kad jednom napuste, stručnjake će biti vrlo teško vratiti u institucije, ali sudeći po svemu što se dešava, to i jeste krajnji cilj, posebno onih koji raspisuju tendere i sklapaju ugovore, a koji se u informatiku se razumiju toliko da od sekretarice traže da mejl ponesu kući.