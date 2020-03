Odzvonilo bahaćenju u bijesnim limuzinama

Bahaćenju dijela vozača koji voze funkcionere na putevima u Srpskoj konačno će se stati ukraj.

Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske da kazni sve one koji nezakonito koriste treptače sigurno će naići na podršku šire javnosti.

Uđe li se temeljno u ovaj proces, situacije da vam se iza vozila odjednom pojavi bijesna limuzina te blinka rotacijama da se pomjerite biće svedene na minimum.

Do sada nisu bile rijetke takve pojave, što nije nimalo bezazleno, jer je pitanje kako se drugi vozači snalaze u nepredviđenim okolnostima.

Zakon kaže da posebnu svjetlosnu signalizaciju, odnosno treptače, mogu imati samo, recimo, vozila policije, hitne pomoći, vatrogasci i slično, kao i automobili pod pratnjom.

Međutim, problem je u tome što je mnogo onih koji ne pripadaju ovim kategorijama, a sebi su dali za pravo da po vlastitom nahođenju budu "glavni na putu". A to im je, po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, strogo zabranjeno.

Dakle, većina ministara, direktora institucija i ostalih funkcionera nema pravo da na svojim vozilima koristi treptače. U tom segmentu, oni su ravnopravni sa svim ostalim vozačima, što znači da na treptače imaju pravo koliko i "obični" građani - ni pod tačkom razno.

Veoma je bitno da MUP Srpske do kraja istraje u ovoj borbi. Zakon mora biti isti za sve, bez izuzetaka. To što je neko direktor, ne znači da može ostatak vozača posmatrati kao građane drugog reda. I to mora jasno da mu se da do znanja. Najbolji mehanizam za dovođenja reda su kazne.