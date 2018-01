Pacijenti ispaštaju zbog šifre doktora

Bog pa doktor - stara je izreka koju je svako osjetio na svojoj koži, ali moć ljekara gotovo da nema nikakvu vrijednost ukoliko nam lijekovi koje on predloži nisu dostupni na recept. A jesu li uvijek dostupni?

Prošlo ljeto sam vozila u Službu hitne pomoći dvogodišnju djevojčicu, ali me to nije zamolila njena majka već njihova komšinica. Usplahireno je upitala da li bih djevojčicu i majku odvezla u Hitnu službu jer je malena povrijedila ruku. Odmah sam reagovala, a žena me brzo odvela do kuće iz koje je izašla vidno iscrpljena djevojčica izrazito svijetle kose. Sve vrijeme je mirno sjedila i tek ponekad uzdahnula kada sam pokušala da je ohrabrim. Majka mi je rekla da je malena pala prije nekoliko sati i povrijedila ruku, ali nije je odmah vodila doktoru, što me jako iznenadilo.

Kada sam upitala zašto tek u noć vodi dijete ljekaru pomalo stidljivo je rekla da im nije registrovan auto, ali nije to problem, već je čekala na novac, koji je posuđivala, jer joj muž nije dobio platu.

Znala sam da se ni doktoru ne može otići bez para, jer sve košta.

Poslije slikanja ustanovili su da lijeva ručica ima napuknuće i neko vrijeme je nosila je longetu. Navratili smo i u apoteku da pokupuje sve što treba.

Na ovaj slučaj me podsjetilo otvoreno pismo majke, koja je ogorčena jer joj u apoteci nije priznat recept ljekara iz Službe hitne medicinske pomoći. Naime, od oktobra prošle godine u apotekama se priznaju samo recepti od specijalista porodične medicine, pa tako ako vas ili vaše dijete zaboli usred noći budite spremni na plaćanje lijekova.

Da ta majka čije dijete je imalo temperaturu 40 nije imala 18 KM za ospen ne bi mogla svog djetetu dati terapiju i da jutro dočeka s manje bola, a vrlo je izvjesno da postoje oni koji nekad nemaju ni fening u novčaniku.

Zar pečat ljekara nije isti, a doktor je doktor radio on u hitnoj ili porodičnoj službi? Zašto onda lijek ne može biti izdat na recept koji je ispisao ljekar službe hitne pomoći? Zato što nema šifru, odgovaraju nadležni. Zbog te šifre pacijenti ispaštaju.