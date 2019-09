"Parada ponosa" prošla je u nedjelju kroz Sarajevo. Više od 3.000 ljudi prošetalo je centrom grada s transparentima na kojima traže jednaka prava za sve, pozivaju na ljubav i zajedništvo.

I sve je prošlo bez nekih većih incidenata, što je Sarajevu kao gradu dalo mogućnost da kaže da je prvi i jedini dosad u regiji koji je "preživio" "Paradu ponosa", a da je nisu napali neistomišljenici ili je bilo kome na bilo koji način ugrožena sigurnost.

Međutim, ne može se reći da i Sarajevo nije doživjelo sudbinu drugih gradova kada su u pitanju poštivanja ljudskih prava, naročito LGBT populacije. I Sarajevo je imalo kontraskup. Dan prije jedan broj građana, ne tako veliki broj, izašao je na ulicu pod motom "Sačuvati tradicionalnu porodicu". Oni su kroz grad nosili transparente, pominjali neke ključeve i brave i tražili da se onim drugima, drugačijima, uskrate njihova prava.

Nakon toga se čovjek jednostavno mora zapitati šta je to - tradicionalna porodica. Je li to porodica u kojoj muž dođe s posla, legne na kauč, stavi noge na sto, uzme prije novine, sad mobitel i kaže: "Ženo, deder taj ručak, kafu"? Je li tradicionalna porodica kad muž dođe kući iznerviran, jer nije mogao šefu ili kolegi jačem od sebe po umu i fizičkoj snazi, pokazati da je on glavni, jer nije, izmlati ženu, pa i djecu, jer su se usudila da plaču i mole da im ne udara mamu? Da li je tradicionalna porodica ona zbog koje je u BiH sve veća potreba za sigurnim kućama, u kojoj je sve više obespravljenih žena, ali i muškaraca?

Ako je to tradicionalna porodica, onda ja ne želim da budem dio nje, a ne želim to ni za moje dijete. Zar ne želimo da nam djeca budu građani svijeta, a ne pripadnici neke zajednice uskogrudih ljudi?

U nedjelju je Sarajevo pokazalo da ima jedan lijep broj onih koji vole, onih koji praštaju i onih koji imaju široko srce, a još širi um i žele zajednicu različitosti.

Treba svakako čestitati policijskim snagama u cijeloj BiH koje su u nedjelju bile na visini zadatka i pokazale da se sve može kad se hoće.