Penzioneri na ulici

Penzioneri u Federaciji BiH su ogorčeni i iznenađeni što je federalni Predstavnički dom odbio da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o penzionom fondu.

I dok sadašnji penzioneri negoduju i najavljuju masovne proteste ukoliko do januara ne dobiju povećanje penzija ili novi zakon koji će im to omogućiti, budući penzioneri čekaju novi potez Vlade FBiH kako bi se izborili za bolje uslove. Najglasniji su policajci jer bi novim zakonom, kako tvrde sindikalci, njihove penzije bile za 30 posto manje. Ne žele pristati na takav zakon te su i oni spremni na proteste, ali i pregovore s Vladom FBiH kako do toga ne bi došlo.

Čini se da će Parlament FBiH teško donijeti zakon o penzionom fondu, ali i bilo koji drugi zakon, jer Vlada FBiH već odavno nema podršku parlamenta.

Ni partner u vlasti - SBB, koji ima i svog ministra u ovom resoru, ne želi podržati Prijedlog zakona o penzionom fondu. Penzioneri optužuju SBB jer su jedno pričali na pregovorima, a drugo uradili u skupštinskim klupama.

I dok opozicija tvrdi da je ovaj novi Prijedlog zakona o penzionom fondu nepravedan i diskriminirajući, penzioneri su zadovoljni onim što su postigli s Vladom FBiH i traže da se to što prije implementira.

Međutim, teško da će do toga doći i zbog toga se u FBiH očekuje "vrela" zima koja će na ulicu natjerati najbrojniju populaciju u FBiH - penzionere FBiH.

Penzioneri poručuju - ili 10 posto veće penzije početkom godine, ili izlazimo na ulicu.