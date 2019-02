Pitanje od 20.000 maraka

​Zašto niste izdali fiskalni račun, pitanje je od 20.000 maraka, koje će vam poreski inspektor u RS postaviti prilikom kontrole u slučaju da ste naplatili uslugu ili proizvod, a da kupcu niste ispostavili potvrdu za to. Za plaćanje kazne ostaviće vam dva dana, a ako je ne platite, objekat će biti zatvoren 30 dana.

Za mnoge privrednike, preduzetnike, ugostitelje i sve one koji su u obavezi evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, ovo će ujedno značiti i kraj njihovog biznisa.

Oni koji ipak plate moraće dobro da paze da prekršaj ne ponove, jer se kazne u tom slučaju uduplavaju, a za dva mjeseca koliko bi u tom slučaju objekat bio zatvoren, izgubili bi i one najvjernije kupce i mušterije.

Ovako u par rečenica izgleda plan Vlade Republike Srpske za suzbijanje sive ekonomije, koji planiraju sprovesti kroz izmjene Zakona o fiskalnim kasama. Na ovaj način poručuju kako žele da zavedu red, a usput zaštite svoje prihode.

Da su iskreni u namjerama možda najbolje govori podatak da su tokom prošle godine izdali kazne u iznosu većem od milion maraka i privremeno zatvorili stotine lokala, od kojih neki više nisu ni otvarani.

Kako će se ko snaći u poslovnoj igri po novim strožim pravilima, ostaje da se vidi.

Ono što mi kao kupci možemo uraditi jeste da bar na kratko spasimo svoj omiljeni lokal od zatvaranja tako što ćemo tražiti fiskalni račun, pod uslovom da ga nismo dobili. To nam je na neki način i obaveza, s obzirom na to da je to jedini način da kupac ostvari svoja prava, ali i da bude siguran da dio njegovog novca ide u budžet, čime se finansira rad škola, bolnica, kulturnih ustanova i slično.