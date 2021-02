Pješke do obrazovanja

U doba nevjerovatnih tehnoloških dostignuća koja olakšavaju učenje i obrazovanje, brojna djeca otežano se školuju. Tako đaci iz Gojčina, kod Kalesije, u susjedne Osmake idu pješke po nekoliko kilometara da bi stigli u školu.

Proces školovanja nije isto dostupan za svu djecu. Dok je mnogima škola pred nosom, brojna djeca nemaju ni osnovne uslove. Posebno su specifična sela u BiH koja su poslije rata iseljena. Rijetki povratnici muku muče sa raznim problemima, ali posebno sa školovanjem djece. Zbog promijenjene strukture i stanovnika, lošeg kvaliteta života, neadekvatne infrastrukture, nedostatka područnih škola, djeca moraju ići u škole koje su im često dalje od kuće.

Zbog puteva, nebrige lokalne, ali i drugih nivoa vlasti, u mnogim mjestima u BiH djeca pješače i to po nekoliko kilometara, pa često i kasne u škole. To sve utiče na njihovo obrazovanje, a roditelji se bore kako znaju i umiju. Roditelji iz Gojčina su tražili pomoć od resornog ministarstva Republike Srpske da im nabavi jedan putnički kombi za 12 djece iz ovog naselja. Međutim, nisu to nikada dobili. Dio puta djeca idu pješke pa onda na autobus. Međutim, kada snijeg napada, autobus ne saobraća tom dionicom pa onda moraju kompletan put prepješačiti, natovareni ruksacima i knjigama.

I dok se konstantno priča o iseljavanju stanovništva, padu nataliteta, slika djece kako pješače pokazuje koliko se država brine o tome. U doba online nastave, tableta, laptopa i pametnih telefona, neki su osuđeni da znanje stiču na teži način. Školovati se moraju, a žive tu gdje žive. Mnogi roditelji nemaju mogućnost da prodaju kuće i imanja i sele se u grad kako bi djeci obezbijedili kvalitetnije obrazovanje. Mnogi od njih i ne žele seliti se uopšte.

Djeci iz Gojčina odrastanje i školovanje bi olakšao organizovaniji javni prevoz da mogu na vrijeme stići u školu i ne razmišljati koliko kilometara će hodati po kiši i snijegu. Njihov zadatak je da uče i budu uzorni đaci, a zadatak države je da im obezbijedi prevoz. Toliko bar može i treba i mora.