Novac stečen nelegalnim putem najčešće se u Bosni i Hercegovini legalizuje kupovinom nekretnina i participacijom u izgradnji građevinskih objekata.

Tako kriminalci milionske svote novca zarađene mimo zakona operu kod nas i danas-sutra postanu ugledni građani, tajkuni, privrednici...

Milioni se vrte kroz razne mašine, ali ova za pranje novca je najopasnija za bilo koju državu, pa tako i za BiH. Ona legalizuje krvavi novac, koji postaje čist, legalan i, što je najgore, ljudi s one strane zakona postaju pošteni.

I šta država uradi povodom toga? Skoro pa ništa, jer manje-više se to negdje samo evidentira, kao i sada u dokomentu "Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022. godina". Konstatuje se da se, eto, novac pere, da to najčešće rade ljudi s kriminogenom prošloću, objasni se kako se to radi... I na tom ostane.

Znamo svi da je BiH plodno tlo za razne marifetluke, ali jednom se mora stati na kraj prevarama, bez obzira na to o kakvim je riječ. Država mora podvući liniju i reći od danas više tako ne može. Mora presjeći i sasjeći kriminal u korijenu bez obzira na to ko je u njemu, koliko je zaglibio, da li je neko na početku svoje kriminalne karijere ili vođa neke bande. S ljudima s one strane zakona se nema šta pričati osim da se pošalje iza rešetaka.

Vlast mora stati zmiji na glavu i odsjeći je kako više ne bi ujedala državu, ali i njene građane. Serum ima država, koji mora upotrijebiti jer je krajnje vrijeme za to. U protivnom neće nam niko moći pomoći jer će kriminal izgristi i ono malo zdravog društva što nam je ostalo.