Radioaktivni otpad isijava strah

Prvo bih postavila pitanje nadležnima u BiH, a posebno onima u susjednoj Hrvatskoj, ali privatno pitanje - da li bi dozvolili da se ispred njihovih toplih domova postavi najobičniji kontejner da građani mogu bacati otpad? Sigurna sam da bi rekli NE ako bi bili iskreni. Ne bi dozvolili čak ni mali kontejner da im narušava stambenu i životnu okolinu.

Ali zato su nadležni u Hrvatskoj ozbiljni u namjeri da radioaktivno odlagalište grade u Dvoru, na Trgovskoj gori, u blizini bh. granice, ne mareći ni za protivljenje svojih stanovnika u hrvatskoj opštini, a posebno za ogroman strah i peticije stanovnika u obližnjim lokalnim zajednicama u BiH. Ko bi pristao da mu nuklearni otpad bude u blizini izvora, u blizini njiva, u blizini kuća? Niko.

Tačno je da taj opasni otpad mora negdje da se odlaže, ali niko ne bi pristao da to bude u njegovoj okolini zbog straha za zdravlje i potencijalne dalekosežne negativne posljedice, ma koliko nadležni uvjeravali da će takvo odlagalište biti zaštićeno i pod stručnom kontrolom. Da li biste vi pojeli paradajz, salatu ili drugo povrće, a da znate da je sa zemljišta u blizini kojeg je nuklearni otpad?

To povrće može biti skroz zdravo, ali sigurno ga iz straha prije svega ne biste poželjeli na svom tanjiru.

Hrvatska ima svoje razloge zašto je pristala da se radioaktivni opad iz nuklearke "Krško" odlaže na njenoj teritoriji i u blizini granice s bh. komšijama, ali me čudi inertna reakcija nadležnih u BiH da se to spriječi. Iako su nadležni u BiH protiv takvog spornog odlagalište, svi potezi koji oni vuku liče na poteze sporog puža zakomplikovane u neke proceduralne formalnosti, a za to vrijeme su stanovnici Novog Grada, Kostajnice i drugih mjesta u panici i čak sumnjaju da će se jednog dana graditi i nuklearka. Nadležni u BiH šalju, kako tvrde, pitanja nadležnima u Hrvatskoj šta se konkretno dešava, ali zvanične odgovore ne dobijaju.

I dok oni čekaju zvanični mejl, na terenu se nešto dešava, a građani su već uvjereni da će im radioaktivni otpad ubrzo biti pred vratima. Da li će uskoro pored aparata za mjerenje pritiska mještani morati pokupovati i aparate za mjerenje radijacije kako bi znali kakvo im je zdravlje?