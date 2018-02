Rukometni amaterizam

Odlukom Komisije Evropske rukometne federacije rukometaši BiH neće igrati utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo sa Norveškom iako su to rezultatom na terenu protiv Švajcaraca izborili.

Izostavljanje Tomislava Niuća iz službenog zapisnika utakmice u Tuzli krivica je Rukometnog saveza BiH, ustanovili su u EHF-u, dok iz Saveza sa sjedištem u Sarajevu i dalje tvrde da nisu kriv. Po starom bh. običaju, priča se veže za teoriju zavjere, urotu velikih i moćnijih. Upiremo prstom u "surove" čelnike evropskog rukometa umjesto da sami sebi konačno priznamo da je epilog slučaja "Nuić" samo posljedica dugogodišnjeg javašluka i amaterizma u bh. sportu u cjelini, ali u rukometu poprilično izraženog.

Nešto je već odavno trulo u bh. rukometu i eliminacija iz baraža za zelenim stolom samo je posljedica višegodišnjeg neprofesionalizma. Možda je čak i normalno da Savez nema printer za printanje zapisnika s obzirom na to da taj isti Rukometni savez BiH već više od godinu dana nije u stanju da riješi problem sa dobijanjem poreskog ID broja. Muška rukometna reprezentacija okuplja se sada već tradicionalno na veresiju, pa nam je postalo normalno da s vremena na vrijeme selektor ili igrači plate dio troškova za reprezentativne akcija. Javna je tajna da se ponekad u hotelima švercuju kao slijepi putnici, dok ženska rukometna reprezentacija ne postoji već deceniju ili više. U kancelariji Saveza danas se gotovo ni ne zna ko je ključna osoba za određene oblasti. Sve je upitno i neizvjesno, od termina početka ligaškog takmičenja pa sve do sudbine postojanja samog saveza.

Ko je kriv, možda je to i najmanje bitno, ali ko ispašta, sasvim je jasno. Ispaštaju igrači Nikola Prce, Vladimir Vranješ, Mirsad Terzić... pa i Tomislav Nuić, čije ime će u budućnosti biti podsjetnik istinske sportske blamaže, kako Saveza tako i države. Najveća odgovornost je, naravno, na aktuelnim čelnicima RS BiH, ali i pojedinim rukometnim velikanima imalo bi se mnogo toga spočitati. Umjesto pukih reakcija, izjava i osuda trenutnog rukovodstva i stanja, legende ovog, nekada slavnog bh. sporta, uz dužno poštovanje prema pojedincima, mogle bi se uhvatiti posla, pa na praktičan i aktivan način pokazati kako se vodi Savez ili reprezentacija. Opravdanja da im to neko ne dozvoljava ipak se čine pomalo istrošenim, jer ko želi, on i može.