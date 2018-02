Selo u koje se vraća život

Dok svakodnevno slušamo kako se broj đaka smanjuje, a škole mahom zatvaraju jer u njima nema učenika, dječja graja jača je samo u Koprivni, selu u Oštroj Luci.

Vijesti da postoji seoska škola u kojoj se broj đaka duplo povećao danas su jako rijetke, ali svakako zaslužuju da budu podržane.

Ove mališane podržala je lokalna zajednica, koja će im omogućiti novi krov na objektu u kojem će marljivo učiti, s nadom da će se nakon odlaska u srednju školu u veće sredine i oni vratiti i zasnovati porodice u selu u koje se i sada polako vraćaju rode.

Nadu daje i činjenica da oni koji se odluče ostati u ovom malom mjestu, koje čak ni vodu nema, ne ostaju na jednom ili dvoje djece, pa procentualno svaka deseta žena ima petoro ili više djece, što je danas prava rijetkost.

Zbog toga su ovdje blagosloveni prizori majki koje se bore s mnogobrojnim nestašnim ručicama dok obavljaju svakodnevne obaveze.

Učiteljima je srce puno, jer u vremenu kada u selu bude jedna glavica u klupi prvaka, njihova mala četa se povećava, zbog čega sa zadovoljstvom evidentiraju svako novorođeno dijete.

Ta dječica im obećavaju opstanak škole, a time i radna mjesta, koje je u selu sve teže naći.

Mladi i iz ovog sela odlaze trbuhom za kruhom, ali ovo malo mjesto je posebno zato što se mladići uglavnom prvo odluče dovesti snajku, osnovati porodicu, a potom otići, ako tu nema posla, u inostranstvo, znajući da ih po povratku čekaju ručice željne očinske pažnje.

Vremena su se promijenila nabolje i što se tiče zapošljavanja žena, pa one više nisu mahom samo domaćice već se zapošljavaju i u susjednim mjestima koja imaju fabrike.

Ovakvi pozitivni primjeri jesu rijetki u vremenu kada svi hrle u gradove, i to one prekogranične, međutim uliva nadu da se bar u neko selo male opštine život polako vraća i to vrijedi podržati, za početak barem omugućavanjem pitke vode.