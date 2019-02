Sezona gripa

Trideset mrtvih od gripa do sada u RS. To je jedino što je običnom čovjeku u glavi kada se u ovom trenutku spomene grip i to je ono što je u ljude ulilo strah, zbog virusnog oboljenja.

Ono u šta mnogi ljudi nisu dovoljno upućeni jeste činjenica da su svi preminuli prethodno bolovali od teških, neizlječivih, uglavnom malignih bolesti.

Kada im se predoči broj preminulih, ljudi se odmah hvataju epidemije i potrebe za proglašenjem iste, dok nadležni uvjeravaju da nema uslova za proglašenje epidemije i nema mjesta za veliku paniku.

Ono što bismo trebali svi mi jeste da pokušamo pronaći načine putem kojih bismo se mogli zaštititi i čuvati od gripa, te stalno raditi na jačanju imuniteta.

Svakako bi bilo poželjno i da doktori i epidemiolozi više informišu javnost o nekim konkretnijim stvarima, kako građani ne bi morali uz jutarnju kafu listati medicinski atlas ili enciklopediju.

Strah nije ni najmanje neobična pojava kod stanovništva koje vidi prepune domove zdravlja i bolnice, tako da ih mogu umiriti jedino stručnjaci sa konkretnim informacijama.

Majkama maloljetne djece, trudnicama, hroničnim bolesnicima i ostalim kategorijama stanovništva ni za kakvu utjehu nisu brojke o broju oboljelih i preminulih, naprotiv - ulijevaju im dodatni strah.

Strah potiče i od neznanja i mora skraćenica za razne vrste infekcija, koje kada čujem u trenutku počnem da paničim i oprostite mi ako mi pojam "teška akutna respiratorna infekcija" zvuči strašno.

Sezonu gripa imamo svake godine, ali u situacijama kao što je ovogodišnja, gdje je evidentno da je broj oboljelih povećan, potrebno je da stručnjaci daju konkretne savjete i odgovore: da li su maske dovoljno efikasna zaštita u masi, koje su karakteristike ovogodišnje sezone gripa i od čega konkretno ljudi treba da se čuvaju i na koji način da se zaštite, koji tipovi gripa postoje, koje su preporuke za trudnice, a koje za hronične bolesnike, i slične smjernice.