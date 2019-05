Škole bez djece

Nekadašnja osnovna škola u mjestu Lušci Palanka, kod Sanskog Mosta, započela je s radom prije 120 godina, kao jedna od prvih obrazovnih ustanova na ovim prostorima.

Ovaj vrijedan jubilej obilježili su bivši učenici različitih generacija te su se okupljanjem i druženjem prisjetili đačkog doba, na koje uspomene nikada ne blijede.

Istaknuto je kako je ova škola, smještena ispod visokih brda i šuma Grmeč planine, obrazovala stotinu generacija učenika te iznjedrila 14 doktora nauka, osam magistara, puno visokoobrazovanih ljudi i kadrova koji su bili na istaknutim funkcijama u društveno-političkom životu, kao i četiri narodna heroja u Drugom svjetskom ratu.

Međutim, sjenku na ovu proslavu bacila je činjenica da je na školu prije dvije godine okačen katanac zbog nedostatka učenika. U poslijeratnom periodu na područje Lušci Palanke i okolnih sela, gdje gotovo isključivo žive građani srpske nacionalnosti, vratio se mali broj prijeratnih žitelja. Mlađe generacije su svoju egzistenciju zasnovale negdje drugdje i tek povremeno navrate kako bi posjetile porodice, rođake ili prijatelje. Broj učenika u ovoj školi smanjivao se iz godine u godinu, pokušavalo se s kombinacijom razreda i na druge načine omogućiti njen opstanak, ali bezuspješno.

Tek nekolicina osnovaca s ovih prostora danas putuje u školu u selo Fajtovci, udaljeno desetak kilometara.

Nažalost, ovo nije usamljen primjer kada je riječ o Sanskom Mostu, ali i cijelom Unsko-sanskom kantonu, s obzirom na to da su gotovo sve škole u povratničkim mjestima danas zatvorene ili ih pohađa mali broj učenika. U najvećem broju slučajeva to su prostori koje nastanjuje starija populacija i biološki zakoni su učinili svoje. Međutim, i ukupna statistika pokazuje da se broj učenika u svim školama na području USK rapidno smanjuje. To pokazuju i najnoviji podaci o broju upisanih učenika u prvi razred osnovne škole, koji nikada u prošlosti nije bio manji. Ekonomske migracije i odlazak sve većeg broja mladih ljudi, pa i čitavih porodica s djecom u inostranstvo, gdje tragaju za boljim i pristojnijim životom, nezaustavljivo prazne ovdašnje obrazovne ustanove, pa je sve više škola bez djece.