Slučaj "Zornić"

U SDP BiH ovih dana se odvija prava drama. Ko je kriv što je na funkciju direktora Javnog kantonalnog preduzeća "Toplane" u Kantonu Sarajevo imenovan Enver Zornić, pravosnažno osuđen za ubistvo tri nebošnjaka u jeku rata 1993. godine?

Postavlja se pitanje kako je moguće da Kadrovska komisija SDP-a, koja je predložila Zornića za ovu funkciju, nije na zakonit način iščitala dokumentaciju i kako to da niko od njih nije znao za njegovu sramnu ratnu prošlost? Najlogičnije pitanje koje se ovdje može postaviti je kako to da novinar zna ono što ne znaju visoki dužnosnici SDP-a i Vlada KS, u kojoj sjede ministri iz te partije? Pitanje je čija je to podvala. Zašto bezbjedonosne službe takvu dokumentaciju daju novinarima, a ona nije dostupna komisijama koje razmatraju prijave na javne funkcije? Začuđujuće je i to što 27 godina poslije rata i toliko presuda za zločine taj dosije umjesto novinara nije dobilo Tužilštvo BiH.

Troje ljudi je svirepo ubijeno, tijela su im spaljena, opljačkani su, izgubili živote zato što su imali "nepodobna" imena. Reći ćemo, i to je tačno, da su tadašnje vlasti ispravno postupile, ali niko ne govori da li su te osobe odslužile kaznu. Ako nisu, sve to izgleda i jeste mnogo loše, jer su se izvukli zbog toga što ne postoji mogućnost da se nekome sudi dva puta za isti zločin.

SDP, ipak, ima najveću odgovornost, jer sigurno je da postoje ljudi u ovoj stranci koji su znali ili bar čuli za ratnu prošlost Zornića. Još jedno od pitanja koje se nameće je da li je dovoljno da ostavku da samo Kadrovska komisija SDP-a Sarajevo i postoji li neka provjera koju prođu svi oni koji žele biti dio nekog političkog subjekta. Ako ne postoji, neka onda neko kaže zašto, jer sad je očigledno koje su posljedice takvog nemara.

Nažalost, u BiH i 25 godina nakon rata politički su još živi oni kojima su ruke uprljane krvlju nevinih ljudi i sve dok se to ne promijeni u ovoj zemlji neće biti napretka i neće biti boljeg sutra za obične ljude, koji žele da žive i rade, da rat ostave iza sebe kao ružnu uspomenu uz nadu da se nikada i nikome više neće dogoditi.