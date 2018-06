Srbi neobaviješteni o svojoj imovini u FBiH

Ustavni sud BiH, očekivano, odlučio je da su odredbe Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom u vezi s pravom na pravično suđenje i pravom na imovinu.

Ništa sporno. Ova odluka Ustavnog suda, za razliku od nekih ranijih, nije politička i utemeljena je u pravu i zakonu. Od samog početka i laiku je bilo jasno da je cilj apelacije 29 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske bio da se napravi politička priča, a ne da se zaista Srbima koji su izbjegli iz Federacije BiH pomogne da zaštite svoju imovinu i na kraju krajeva je upišu na sebe.

Nisu problem zakon ili procedura, problem je isključivo u federalnoj Geodetskoj upravi, koja je neorganizovano, a možda i namjerno, odlučila da ljude u procesu uspostavljanja zemljišnih knjiga poziva putem oglasne table nekog suda ili službenog glasnika. I tu je suština problema.

Republika Srpska, njeni poslanici, vlast, ali i sve institucije, ukoliko žele da pomognu Srbima da zaštite svoju imovinu u Federaciji BiH, treba samo da ih pravovremeno informišu i eventualno obezbijede prevoz do opštine u kojoj se usklađuju podaci o nekretninama između katastra i zemljišne knjige. Ništa više.

Koliko je Republici Srpskoj stalo do te imovine i tih ljudi, najbolje govori činjenica da su se u priču uključili dvije godine nakon što su ti procesi otpočeli i tek nakon što je grupa ljudi preko nekih udruženja pokrenula cijelu priču i ukazala na probleme koje imaju.

Da stvar bude još gora, vlast, tačnije pojedinci, prije svega iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (RUGIPP) od samog početka projekta, koji je pokrenula i finansirala Svjetska banka, znali su kako će to ići, a ni prstom nisu mrdnuli da se to promijeni. Za razliku od federalne Geodetske uprave, RUGIPP svakog vlasnika nekretnine ili parcele pojedinačno i pismeno obavještava o usklađivanju knjiga i poziva ga da u to i to vrijeme dođe na to i to mjesto kako bi riješio i svoju imovinu upisao na sebe.