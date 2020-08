Ukoliko se ne posvađaju oko imena na listi ili u zadnji čas odustanu od zajedničkog nastupa na izborima, Srbi u Mostaru imaju dobru i realnu šansu da pređu cenzus i da sa jednim ili dva vijećnika uđu u Gradsko vijeće Mostara i konačno, poslije 25 godina, imaju svog autentičnog predstavnika.

Zavisno od izlaznosti, srpskoj listi, koja tek treba da bude formirana, trebaće između 1.600 i 2.000 glasova da pređe cenzus, što nije nedostižno, pod uslovom da se u te izbore "umiješaju" Srbija i Republika Srpska i pomognu Srbima i logistički i finansijski. Suština je u tome da bez glasova iz inostranstva, odnosno raseljenih Mostaraca, teško može da se pređe cenzus, a najlakši način da se dođe do njih je putem institucija države i raznih udruženja koja djeluju u Republici Srpskoj, Srbiji i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ukoliko izostane pomoć, što nije nemoguće, s obzirom na to da su Srbi u Mostaru, recimo, za izbore 2018. godine imali na raspolaganju svega 3.000 KM, srpske interese, kao i do sada, zastupaće Srbi iz SDA, SDP-a i HDZ-a, a kako oni to rade, najbolje govori podatak da u posljednjih 25 godina nijednom nisu pokrenuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa, na šta po zakonima i Statutu grada Mostara kao konstitutivni nard imaju pravo.

Uređenje grada Mostara je dvodomno, što znači da u praksi sa autentičnim predstavnicima Srbi imaju mogućnost da praktično blokiraju sve odluke u Mostaru, što je ogroman kapital koji je zbog neke više politike često prodavan. Nadati se da ovaj put neće biti tako.