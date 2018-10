Šta će nam zakon kad imamo rektora

Pravni subjekt je univerzitet, a ne fakultet. To je radikalna novina u odnosu na raniji status fakulteta.

Međutim, od kada je nastupila ta organizaciona promjena profesori, asistenti, a ni studenti nisu osjetili nikakvo poboljšanje. Upravo suprotno, na fakultete sa Univerziteta stižu novi i sve snažniji klipovi u točkove.

Pošto je Univerzitet pravni subjekt, rektor je taj koji ima obavezu da štiti zakon. Međutim, rektor Univerziteta u Banjoj Luci arogantno krši zakone po modelu: Šta će vam zakon, kad imate mene! Njegovo kršenje zakona ima brojne aspekte, a neke ću ovdje samo ilustrovati.

Članom 137 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 73, od 30. jula 2010. godine) propisano je da vlastiti prihod visokoškolske ustanove ostvaruju: a) školarinom, b) upisninom i tako dalje. Članom 139 istog zakona propisano je da se ta sredstva troše za "naknade radnicima koji su neposredno učestvovali u stvaranju vlastitih prihoda". Filozofski fakultet u Banjoj Luci ostva­ruje znatna sredstva od vlastitih prihoda, ali ova sredstva se koriste nenamjenski: za nove laminate, za rektorat Univerziteta, za nabavke novih vitrina i tako dalje. Dakle, nenamjensko trošenje sredstava.

Profesori i asistenti na Filozofskom fakultetu dobijaju rješenja (naredbe) da realizuju po 18 i više časova, a plaćena im je samo norma od šest časova. I onda se čudimo zašto naši stručnjaci idu u inostranstvo. Dakle, profesor dobije rješenje (naredbu) da realizuje časove preko norme, ali ti časovi nisu plaćeni. On mora da te časove realizuje, ali biće plaćen za prekovremeni rad "malo morgen"! To bi bilo isto kao kad bismo pozvali majstora da ziđe tri dana, ali platićemo mu samo jedan! Profesori i asistenti (njih 36) se organizuju i tuže Univerzitet. Rektor im "dobroćudno" kaže da nije u redu da oni tuže instituciju u kojoj rade i da će oni biti "pod lupom". Dakle, ljudi traže zakonitost, a dobiju suptilnu prijetnju. Od koga? Od onoga ko krši zakon! Profesori i asistenti ne traže zaštitu od Al Kaide, nego od suda Republike Srpske.

Za sve časove preko norme mora se raspisati konkurs. To se na Banjalučkom univerzitetu ne dešava. Raspisivanje konkursa je zakonska obaveza, ali nećemo spo­mi­­­njati pisane zakone, jer riječ "zakon" je uvredljiva. Govorimo o nezaposlenima, o tome da stručnjaci odoše u inostranstvo, a obavezujemo ljude da drže po tri i više normi. Apsurd, zar ne!? Uzimamo radna mjesta onima koji imaju najviši nivo obrazovanja. Tako i treba. Neka idu u inostranstvo, ovdje bi možda mogli pomisliti da se bave politikom!

Stručne ispite iz metodike obavljaju dekan Filozofskog fakulteta i njegova prodeka­nica, a nijedno nemaju izbor u zvanje u oblasti metodike. Dakle, stručni ispiti su nelegalni i trebalo bi ih poništiti. Tu neregularnost rektor namjerno previđa. Zašto? On hoće da ima dekane na svojoj strani, a te iste dekane on imenuje! Ako ste pomi­slili na sukob interesa ili na ugroženu demokratiju, vi ste anarhista jer: to je po zako­nu! Contradictio in idiecto!

U izboru u viša zvanja mogu sudjelovati samo oni profesori koji imaju isto ili više zvanje od onoga koji se bira, ali na Filozofskom fakultetu o ovom izboru glasaju i oni koji na to nemaju pravo, koji imaju izbor u niža zvanja. Na koncu prolazi onaj ko ima tako ostvarenu (nezakonitu) većinu. Ove odluke aminuje senat Univerziteta u Banjoj Luci, a zajedno sa članovima senata i rektor.

Ovdje sam pobrojao samo neke od nezakonitih radnji aktuelnog rektora Banjalučkog univerziteta. Zaista, glupo je duplirati radnje, donositi zakone kad imamo rektora. Profesor koji objavi rad u indeksiranom časopisu u Makedoniji dobiva 100 eura od univerziteta, a u Banjoj Luci takav profesor je "kamenčić u cipeli". Jedan od kriterijuma za osvajanje višeg mjesta na Šangajskoj ili nekoj svjetskoj listi je broj objavljenih radova u časo­pi­sima i na skupovima koji su na poznatim indeksiranim listama. Na tim listama Banjalučkog univerziteta i nema, a beogradski univerziteti su smješteni između 300 i 400 mjesta! Ma šta ćemo mi na tim listama? To je protiv naših nacionalnih interesa. Uostalom, ovo ovdje je Banjaluka, a ne tamo neki bijeli svijet! Po tom kriterijumu Crvena zvezda ne bi smjela ići na evropsko prvenstvo jar ta pravila su smislili stranci, to nije naše! Oni nas ne vole!

Predlažem da se profesori i asistenti udruže, da prikupe dobrovoljne priloge i rektoru kupe bič jer će tako Univerzitet u Banjoj Luci ići brže naprijed, a možda stigne i na neku od tih "izdajničkih" lista.