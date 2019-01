Sukobljeni interesi

Sukob interesa u RS jedna je od onih društvenih pojava kojoj mudre glave naše političke scene još nikako nisu uspjele doskočiti.

Na nekoj od narednih sjednica Narodne skupštine RS pokušaće ponovo mudre glave pronaći rješenje za ovu do sada nerješivu enigmu. Kako, ako je to uopšte moguće, spriječiti izabranog funkcionera da prima dvije plate? Da li je igdje iko uspio odriješiti ovaj Gordijev čvor, nerješivu enigmu javne uprave i državne administracije? Vape naši poslanici i ministri, šalju pisma u EU, Ameriku, Rusiju i mole da im pomognu da se otarase prihoda po više osnova, ali bezuspješno. I Donald Tramp, i Vladimir Putin i Žan Klod Junker šalju pisma u Banjaluku, nemoćno sliježući ramenima.

Ali, ruku na srce, nije da do sada nije bilo baš nikakvog napretka: u postojeći zakon uspjeli smo upisati da su državni funkcioneri dužni podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija. Nevolja je, međutim, što još niko nije našao način kako da definiše šta su to nespojive funkcije. Sada se od Novog Grada do Trebinja traži rješenje, a pozvana je u pomoć i Njemačka akademija nauka.

Neupućeni posmatrač bi pomislio da su naši funkcioneri gramzivi na pare pa ne žele da se odreknu dvije mjesečne plate. Ali svako ko živi ovdje zna da, kada dižu duplu platu, naše funkcionere je toliki blam da u banke idu samo u kasnim večernjim satima, kada je najmanja šansa da će ih neko vidjeti. Jedva oni čekaju dan da osvane novi zakon o sukobu interesa. Kume oni i mole i ministre u Vladi i narodne poslanike da ih liše ovih muka, ali do sada je sve bilo uzalud.

Međutim, nema odustajanja. Još postoji nada da će neko nekad uspjeti napisati zakon o sprečavanju sukoba interesa koji će sprečavati funkcionere da budu u sukobu interesa.

Čim nekom to pođe za rukom, treba ga odmah predložiti Odboru za dobijanje Nobelove nagrade, pa da i mi damo doprinos svjetskoj civilizaciji i napretku ljudske rase. I topla voda, i električna energija i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem davno su izmišljeni, jedino što je još nama preostalo je naći način kako spriječiti ovdašnjeg političara da živi na grbači vlastitog naroda.