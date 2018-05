Tri titule ne dolaze slučajno

Dva kola dijele nas od kraja drugog izdanja BH Telecom Premijer lige BiH sa ukupno 12 klubova i sistemom takmičenja koje podrazumijeva Ligu za prvaka i Ligu za opstanak.

Pitanje šampiona odlučeno je već prošlog vikenda kada je mostarski Zrinjski pobjedom protiv Širokog Brijega odbranio trofej, odnosno osvojio treći uzastopni i šesti ukupno u bh. eliti. Ostavili su "plemići" iza sebe klubove kojima mnogi, a i oni sami sebi, često opravdano ili ne dodaju epitet renomiranih, velikih, slavnih i sa tradicijom. I upravo iz tih klubova koji se diče armijom navijača, logistikom, bogatom istorijom i infrastrukturom često dolaze zamjerke na račun Mostaraca i njihovog uspjeha.

Četi trenera Blaža Sliškovića spočitavalo se, spočitava se i vjerovatno će se i dalje spočitavati sve i svašta. Od teorija zavjere, političkog lobija, naklonosti sudija i ko zna čega još... Na društvenim mrežama kao munja se proširila vijest da je jedan fudbaler Krupe nakon poraza od Sarajeva u prošlom kolu plakao iako im poraz, kao ni eventualna pobjeda, ništa ne znači. Neki su iskonstruisali da su premirani od Širokog Brijega ili Zrinjskog, što je u suštini dozvoljeno. Navijači "Želje" i dalje spominju sporni penal iz Bijeljine za Zrinjski u zadnjoj utakmici prošle sezone i upravo to akcentiraju kao glavni razlog što "plavi" nisu tada podigli pehar. Ipak, rijetko ko će priznati da je upravo Željezničar samog sebe najviše pokopao. Imao je tim sa "Grbavice" ove kao i prošle sezone na početku Lige za prvaka bodovnu prednost ispred Zrinjskog i lidersku poziciju, ali su između ostalog u samo nekoliko minuta završnice utakmice upravo u Mostaru prokockali čak 3:0 prednosti. Niti u jednom od četiri ovosezonska susreta "Željo" nije pobijedio nove stare šampione, a kada je trebalo bodove sakupljati na drugim terenima, to takođe nije uspio. Izgubio je od Krupe, a slično mu se na istom mjestu desilo i prošle sezone kada je remizirao. Uz to je u prošlom kolu izgubio od Radnika, a upravo ta dva tima "plemići" su pobijedili u gostima u 5. i 6. kolu ovosezonskog doigravanja.

Nisu, dakle, "Želji" krive sudije, koje eventualno nisu svirale ili su svirale neki sporni penal, nego su krivi sami sebi. Slučajnost je moguća u jednoj sezoni, ali kada neko u tri zaredom osvoji titulu, onda je sportski i fer skinuti mu kapu i čestitati. Umjesto traženja mana, konkurenti bi od Zrinjskog ipak trebalo nešto i da nauče, ako ništa drugo, onda rad na kontinuitetu i ciljano dovođenje pojačanja, jer glavne role kod Mostaraca odigrala su ovog proljeća i neka od doskorašnjih imena Željezničara.