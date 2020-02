Nije tajna da BiH ima golemu administraciju. Međutim, posljednjih mjeseci sve se više priča o tome kako u većini državnih i entitetskih službi nedostaje zaposlenika, posebno stručnih kadrova.

Pitanje koje obični građanin, porezni obveznik postavlja sebi kada pročita u novinama ili čuje na radiju ili TV-u ovakvu informaciju je kako to da nedostaje radnika, a non-stop se zapošljavaju podobni u državnu službu?

Čini se da su se uhljebili oni manje stručni, pa da sada iz raznih institucija kukaju kako nemaju dovoljno stručnog kadra.

Zašto je to tako, treba pitati one koji su proteklih godina, što preko namještenih konkursa, što mimo konkursa, odnosno raspisivanjem internih konkursa, primali veliki broj radnika, i to sve po principu "ja tebi, ti meni".

Kažu direktori pojedinih institucija u BH kako nema stručnog kadra. Moguće je da sada i nema, jer oni što su godinama uzalud čekali na birou i javljali se na konkurse bez uspjeha izgubili su sve nade, pa sada rade neki drugi posao ili su već mjesecima ili godinama u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj i tamo rade u nekoj službi.

Čini se da polako dolazi vrijeme kada će se poslodavci, pa i ovi u državnoj službi, otimati za stručnog i vrijednog radnika. Toj situaciji smo sve bliže, jer neki statistički podaci pokazuju da je u prošloj godini iz BiH samo u Sloveniju otišlo 14.000 radnika. U BiH već nedostaje vozača, zanatlija, IT stručnjaka, a uskoro će nedostajati i svih ostalih profila ukoliko vlast na svim nivoima ne učini nešto da trend odlaska u druge zemlje zaustavi.