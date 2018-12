Uhljebljavanje

Godinama opozicioni političari pričaju kako je što prije potrebno mijenjati Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, ali, kako ko od njih dođe na vlast, tako se ušuti i počne uhljebljavati svoje "štićenike".

Najbolje se to vidi u predizborno vrijeme. I ovaj put su u državnu službu uposlene stotine novih službenika koji će plate dobijati iz budžeta koji pune građani BiH.

Kako ko dođe na vlast i u državne institucije, tako za sobom dovede svoje savjetnike, koje plaća iz budžeta. Onda ti isti savjetnici, pred kraj mandata, iznenada, na internim konkursima dobijaju pozicije pomoćnika u službama i ostaju uhljebljeni u institucijama. I tako je godinama, iako se priča o potrebi novog ili pak izmijenjenog Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Iako je u svim evropskim zemljama zapošljavanje u državnoj službi neovisno o politici u velikoj mjeri, to je u BiH drugačije. Nema volje da se zakon promijeni, iako BiH "sitnim" koracima korača ka EU.

Zbog čega "sitnim" koracima, pa razlog je jednostavan: Ako želimo u EU, onda ćemo morati da pristupimo izmjenama mnogih zakona, pa i ovoga o zapošljavanju u državnoj službi. Moraćemo to odvojiti od politike, a kako stvari stoje, to će biti teško, jer politika se ne želi odreći toga. To je veliki glasački aparat. Zamislite, u institucijama BiH je zaposleno oko 23.000 ljudi, i kad zbrajate, svaki zaposlenik u državnoj službi ima bar dva člana uže porodice. I ako računate, vidjećete da je to impozantna cifra, koja može dostići i više od 100.000 glasova.

Iako su našim političarima usta puna Evrope, iz onoga što rade i kako sporo provode reforme, da se vidjeti da o Evropi samo govore, a na tome da budu dio te zajednice slabo rade.

I dok god političari u BiH ne odluče da raskrste s korupcijom svake vrste, a naročito s onom korupcijom koja se odnosi na državni aparat, BiH neće napredovati. Možda je rješenje u novim liderima, ko zna.