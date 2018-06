Upisati ono što voliš ili što moraš?

Prvi upisni rok u srednje škole u RS je počeo i gledam ta zbunjena mlada lica koja podnose prijave i nalaze se u jednom od najsretnijih perioda svog života, ali i jednom od najstresnijih. Da li su izabrali pravu školu, da li će biti teška, da li će naći nove drugare, da li će to zanimanje biti perspektivno, samo su neka od brojnih pitanja koja ih polijevaju kao hladan tuš poslije dobrog provoda na maloj maturi.

Isti takav pritisak imaju i roditelji, jer svako želi svom djetetu da upiše onu školu u kojoj će biti dobar, ali i koja će ga odvesti jednog dana, a što je brže moguće, prema radnom mjestu. Ovdje ili u inostranstvu.

Vjerujem da su mnogi budući srednjoškolci pod uticajem odraslih i da se dvoume da li da upišu ono što se vodi kao perspektivno zanimanje, a u dubini duše vole nešto sasvim drugo. Da li izabrati ono što voliš ili ono što moraš?

Sjećam se perioda kada sam ja odlučivala koju srednju školu upisati i odmah sam znala da će to biti gimnazija, a poslije toga studij novinarstva, jer sam voljela odmalena časopise i skoro sav džeparac sam trošila na kioscima, kupujući sve - od "Mikijevog zabavnika" do dnevnih novina. Ipak, kada je došlo to vrijeme da upišem srednju školu, majka mi je savjetovala da upišem medicinsku školu, jer bijeli mantili imaju ugled, radno mjesto relativno brzo dobiju, a i imati doktoricu u porodici je nešto što bi oduševilo rodbinu.

Ipak nisam pokleknula, iz dva razloga, novinarstvo sam obožavala, a kao drugo, i na vađenje krvi sam skoro padala u nesvijest. Mama je brzo odustala od te ideje i podržali su me u mojoj odluci.

Poslije, u mnogim situacijama, pomislila sam: Eh, što se nisam školovala za nešto drugo, ali tu je ta bitna činjenica: Ja svoj poziv zaista volim, ma kako danas bio degradiran u društvu, nedovoljno plaćen i nedovoljno poštovan.

Zato, ako mogu dati savjet mladima, on bi bio da ipak upišu ono što vole, što im je blisko afinitetima, što znaju da mogu završiti i da daju maksimum tokom školovanja.

Dobra ideja je razmisliti i o deficitarnim zanimanjima jer velika je podrška imati stipendiju tokom školovanja. Šta god odlučili, želim budućim srednjoškolcima puno sreće, puno znanja i puno dobrih šala i jakog prijateljstva iz školskih klupa.