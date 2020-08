Zabrana zapošljavanja mrtvo slovo na papiru

Ako je suditi po sistematizaciji radnih mjesta, institucijama BiH, entiteta i kantona u ovom trenutku nedostaje 7.716 radnika, što je apsurd s obzirom na to da gotovo sve ozbiljne analize govore o tome da je administracija glomazna i da više nema prostora za zapošljavanje.

Uostalom, institucije BiH na određeni način to su i same priznale, jer su prihvatajući uslove MMF-a, zabranile ministarstvima, agencijama, direkcijama itd. da same i bez saglasnosti vlade ili Savjeta ministara BiH zapošljavaju nove radnike.

Problem je što je i ta zabrana ostala mrtvo slovo na papiru, jer su institucije, posebno ministarstva na nivou BiH, kršeći zakon i zahvaljujući rupama u zakonu i tzv. rezervnim listama, pronašli način da na jedan konkurs zaposle nekoliko radnika. Radi se tako što institucija ili ministarstvo iskažu potrebu za zapošljavanjem jednog radnika ili službenika nakon čega ministar izlobira dozvolu Savjeta ministara BiH poslije koje raspisuje konkurs. Na taj konkurs prijavi se nekoliko radnika, a Agencija za državnu službu BiH izabere najboljeg kandidata i uz njegovo ime sastavi još "rezervnu listu" u slučaju da taj prvorangirani kandidat ne zadovolji probni rad ili naprasno odustane od posla. Kada prvorangirani i zvanično bude zaposlen, ministar napravi interni premještaj i prebaci ga na neko drugo radno mjesto u skladu sa sistematizacijom i po automatizmu zapošljava prvog sa "rezervne liste", ali ovog puta bez raspisivanja konkursa i dozvole Savjeta ministara BiH. I tako ukrug sve dok se ne zaposle oni koji treba da se zaposle, tako da iz godine u godinu u javnoj upravi imamo sve više radnika, sve komplikovanije procedure i sve više vremena nam treba za bilo koji posao koji podrazumijeva neki administrativni pečat.

Kao i zabrana zapošljavanja, i sistematizacija radnih mjesta u BiH je mrtvo slovo na papiru i služi isključivo da legalizuje pretjerano zapošljavanje i omogući svakom novom šefu, ministru ili direktoru da dovede "nekog iz svog sela".