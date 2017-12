Zatvorena u stanu zbog nemara drugih

Zamislite sljedeću scenu: Maj, priroda dobija onu svoju punu ljepotu, djeca se igraju, ptičice pjevaju, ugodnih je 20 stepeni, kako je najljepše, ni vruće ni hladno, a vi ne možete izaći napolje.

Desilo nam se svima ovo, uhvatimo neku prehladu ili grip u periodu lijepog vremena pa jedva čekamo da ozdravimo. Sjećate se kako ste se tih nekoliko dana osjećali loše? Sjećate, naravno. E sada to pomnožite sa sedam godina, kolika je to količina frustracija, psihičkih i fizičkih problema nastalih u tom periodu jer ste primorani da, dok svi uživaju, vi svoj život živite kroz tuđe gledajući kroz prozor.

U takvoj situaciji je već kao što napisah sedmu godinu Tatjana Novaković iz Banjaluke. Ovoj sada tridesetdevetogodišnjakinji je svega par mjeseci poslije rođenja utvrđeno da boluje od rijetkog oboljenja zvanog aksondroplazija s propratnim komplikacijama kičmenog kanala. Od 2011. godine ona je u električnim kolicima.

A sada sa Tatjaninih simptoma i bolesti da se vratimo na problem koji nije do njenog organizma, nego do nadležnih i privatnika čiji postupci graniče sa zdravim razumom. Naime, prije sedam godina u Tatjaninoj zgradi urađena je nadogradnja, tom prilikom napravljen je i lift. Na njenu žalost, mjesta liftu nije bilo nigdje drugo osim tamo gdje je nekada stajala rampa koju je ona koristila. Investitor se složio da će rampu vratiti kada završi posao, naravno to učinio nije. Tatjana i njena majka su se u godinama za nama obraćale i ministarstvima, upravi grada, gradonačelnicima, ali pomaka nije bilo. Investitor im je rekao da lažu o bolesti, a krojači sudbina običnog čovjeka se nisu ni udostojili odgovora.

I tako dan po dan prođe sedam godina, sedam godina u kojima su Tatjanu od koliko-toliko normalnog života dijelile samo četiri stepenice. Četiri stepenice koje život znače posljednji put je prešla na Vaskrs 2011. Hoće li Tatjana dočekati još jedno vaskrsenje Isusovo gledajući kroz prozor, zatvorena u stanu?