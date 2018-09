Zatvorski penali

Bosna i Hercegovina već dugo čeka na državni zatvor u Vojkovićima. Situacija je problematična, jer u BiH nema dovoljno zatvorskih jedinica u koje bi se smjestili zatvorenici i pritvorenici, pa je iz tog razloga i pokrenut ovaj projekat.

Kamen temeljac je postavljen daleke 2006. godine, a iako je prvi rok za njegovu izgradnju bio 2008, tek 2014. su počeli ozbiljni radovi na izgradnji ove vaspitno-popravne ustanove. Vrijednost projekta je 40 miliona KM, a BiH će to koštati mnogo više zbog toga što se kasni s otvaranjem zatvora. Naime, BiH će od oktobra mjesečno gubiti po 900.000 KM zbog toga što zatvor nije završen i što nije u funkciji.

Ko je kriv zbog toga? Niži i viši nivoi vlasti prebacuju krivicu jedni na druge, a suština je da su svi podjednako krivi što će građani BiH gubiti novac, što nema dovoljno kapaciteta u zatvorskim jedinicama da bi u njih mogli stati svi zatvorenici i pritvorenici.

Pitanje je samo koliko će to dugo trajati. Vijeće ministara BiH i Upravni odbor za izgradnju državnog zatvora su jednoglasno prihvatili projekat Nezavisne revizorske kuće iz Prijedora, koja će uraditi prijem objekta. Dali su joj rok od 45 dana. Međutim, to nije kraj. Nakon toga slijedi izbor direktora ove ustanove, koji nimalo neće biti jednostavan, s obzirom na to da u BiH ništa nije jednostavno.

Poslije izbora direktora slijedi konkurs za prijem čuvara, a nakon što bude okončan uslijediće obuka čuvara. To znači da bi se otvaranje državnog zatvora u Vojkovićima moglo otegnuti i do kraja naredne godine.

I ovaj slučaj nam je pokazao da u ovoj zemlji sve mora biti ispolitizovano i da mi gubimo novac i tamo gdje i ne moramo. Izgleda da nam je to pravilo i šablon jer ako nismo tako uradili nismo ni posao obavili kako treba. I dok god budem radili mimo pravila u svijetu nećemo stati na zelenu granu, a bogami ni zatvor neće primiti svoje stanovnike.