Za Bosnu i Hercegovinu mnogi će danas reći kako je besperspektivna zemlja, zalutala u velikom mračnom tunelu iz kojeg se nikakvo svjetlo ne nazire. Svakodnevni život njenih stanovnika opterećuju brojni i raznovrsni problemi i ljudi se na razne načine dovijaju kako preživjeti u situaciji kada vrijednost mjesečne potrošačke korpe višestruko nadmašuje prosječan lični dohodak.

Ekonomske strahove neprestano pojačava nacionalistička i ratna retorika, kojom nas gotovo svakodnevno bombarduju političari i neki mediji. Po siromaštvu i korupciji smo prvi u Evropi, a po poštivanju ljudskih prava negdje na debelom začelju. I eto, u tom i takvom društvu vjeru i nadu u bolje sutra vraćaju neobični događaji, čiji su glavni akteri obični ljudi. Oni nas uče tome šta su uistinu dobrota, humanost i plemenitost, vrline koje su koheziona snaga svake ljudske zajednice. Građani svih nacionalnosti i vjeroispovijesti u praktičnom životu potvrđuju mudru izreku kako smo zemlja dobrih ljudi i loših političara. Da je to tako, dokazuje i primjer tajanstvenog donatora, koji je već u dva navrata izdvojio značajna novčana sredstva za mještane Sanice, varošice nadomak Ključa. Prije pola godina s pet hiljada maraka finansirao je odlazak na ekskurziju u Sarajevo učenika tamošnje mjesne škole, a nedavno je isto toliko novca izdvojio za pomoć siromašnim mještanima i realizaciju nekoliko društvenih projekata u tom mjestu. Radnici jedne firme iz Bihaća, prije desetak dana, iznenadili su siromašnog kolegu kupovinom automobila i darovali mu ga kao novogodišnji poklon. Humanitarne akcije koje se organizuju za pomoć bolesnim licima ili osobama u stanju socijalne potrebe nikada ne ostanu bez odjeka. Naprotiv, baš u takvim akcijama građani gotovo redovito pokažu humanost na djelu te prikupe i daruju neophodna sredstva kako bi se pomoglo nekome u nevolji. I tako, dok od naših političara možemo naučiti jedino šta su sebičnost, egoizam, nepoštenje i sklonost ka ličnom bogaćenju, obični ljudi isijavaju one prave i iskonske ljudske vrijednosti. Neko će zapitati kako da takvi ljudi, i pored svega, biraju loše i korumpirane političare da ih predstavljaju. Odgovor na to pitanje je krajnje kompleksan, te zahtijeva obimnu i široku analizu. Možda bi se najjednostavniji odgovor mogao pronaći u mudroj izreci: "Da biste nekoga prevarili nije nužno da on bude glup, dovoljno je samo da bude dobar".