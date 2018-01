13 nominacija za "The Shape of Water"

Ostvarenje "The Shape of Water", niskobudžetna naučnofantastična drama koja prati nijemu čistačicu koja se zaljubljuje u zarobljeno morsko stvorenje, osvojila je 13 nominacija za ovogodišnju dodjelu filmskih nagrada "Oscar", što je za jednu nominaciju manje od rekordnih 14, koliko ih je osvojio film "La La Land" prošle godine.

"The Shape of Water" je već osvojio nekoliko nagrada koje su bile uvod za ovogodišnji "Oscar", među kojima je najznačajniji "Zlatni globus".

Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" je drama koja je takođe ostvarila značajan broj nominacija, čak devet, uključujući onu za najbolji film, kao i ostvarenje "Dunkirk" sa sedam nominacija, od kojih je jedna takođe za najbolji film.

Osim ovih filmova, u kategoriji najboljih su još i "Call Me By Your Name" "Darkest Hour", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread" i "The Post".

Kampanja za odabir najboljih filmova traje već mjesecima, a ostvarenja su preticala jedni druge tvrdeći da imaju veliki kulturološki značaj.

Upravo zbog toga drama "Get Out" se bavi temom rasizma, a "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" donosi priču o ženi koja pokušava da skrene pažnju javnosti na seksualnog predatora.

Film "The Post" govori o odlučnosti jedne žene koja želi da stane protiv napada na novinare koji se događaju i danas, a tu je i film "Lady Bird", koji govori o odnosima majke i kćerke.

U kategoriji za najboljeg režisera našli su se Kristofer Nolan za film "Dunkirk", Džordan Pil s ostvarenjem "Get Out", Greta Gerving, koja je režirala film "Lady Bird", Pol Tomas Anderson, koji stoji iza ostvarenja "Phantom Thread", i slavni Đilermo del Toro, koji stoji iza filma "The Shape of Water".

Objavljene su i nominacije za najbolju glumicu, a na ovogodišnjoj dodjeli naći će se Sali Hokings, Frensis Mekdorman, Margot Robi, Saoris Ronan i Meril Strip.

U kategoriji najboljeg glumca listu predvodi slavni Denzel Vašington, a prate ga Danijel Dej Luis, Danijel Kaluja, Geri Oldman i Timoti Čalamet.

Objavljene su i nominacije za najbolje animirano ostvarenje, a među najboljima su filmovi "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Coco", "Ferdinand" i "Loving Vincent".

Kritika je pohvalila ovogodišnje nominacije za "Oscara" zbog posvećivanja više pažnje ženskim filmskim tvorcima. Greta Gervig, koja je režirala film "Lady Bird", kao i Džordan Pil, koja stoji iza filma "Get Out", prepoznate su kao režiseri s orginalnim i kreativnim idejama.