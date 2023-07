15. OFF predstavio program: 59 filmova, 3 koncerta, stiže i Mattia Carrano

Na današnjoj press konferenciji 15. Telemach Omladinskog Film Festivala Sarajevo, održanoj u Goethe Institutu u Sarajevu, predstavljen je kompletan program Festivala te svi detalji i gosti koji nas očekuju od 18. do 22. jula.

Na samom uvodu direktor Festivala Kenan Musić izjavio je kako je ovo najspektakularnije i najveće izdanje OFF-a do sada, sa najvećim brojem premijera te novim programima, koji će zasigurno privući veći broj ljubitelja filma.

„Ovo je godina kojom treba da se ponosimo više nego ijednom drugom. Petnaesto izdanje festivala i mali jubilej zaista moraju biti najbolji do sada i zaista smo se cijelu godinu trudili i naporno radili da Sarajevo osvjetla obraz grada filma i filmskih festivala. Imamo impozantan broj filmova, gostiju, popratnih programa i tri muzička spektakla“, rekao je Musić obraćajući se medijima.

Najavljeno je kako će ovogodišnji OFF prikazati 59 filmova na šest festivalskih lokacija, i to besplatne projekcije dugometražnih filmova iz tri selekcije u sklopu Ilidža Open Aira - na ljetnoj pozornici, te Vils Summer Screen u kinu između muzeja. Osim toga, najavljen je i sjajan program dugometražnog filma u sklopu otvorenog kina Poli Open Air Gimnazijska te projekcije takmičarskih kratkih filmova u Pozorištu mladih. Nakon ceremonije otvaranja Festivalana trgu ispred Narodnog pozorišta Sarajevo nastupit će Kiril Džajkovski koji će spektakularnim nastupom označiti početak ovogodišnjeg Festivala.

Kao i prethodne godine, OFF će i ovog puta ugostiti nekoliko teen glumačkih zvijezda iz Evrope, a direktor Musić je na press konferenciji potvrdio neka imena:

„Pored Mihajla Veruovića Voyagea i Anite Ognjanović, kojima ćemo u sklopu otvaranja Festivala na Ilidži uručiti nagrade za najbolji gulmački duo, festival će ove godine ugostiti i dvije italijanske Netflix zvijezde kojima će biti uručene posebne nagrade. Riječ je o Mattia Carranu te još jednom mladom glumcu čije ime će OFF objaviti u narednim danima. Osim toga, OFF će ove godine ugostiti preko 200 stranih mladih autora, glumica i glumaca i specijalnih gostiju“, dodao je Musić.

Značaj OFF-a prepoznala je i kompanija Telemach BH, koja je ove godine generalni sponzor ovog događaja.

„Misija kompanije Telemach BH je unaprijediti život u zajednici u kojoj posluje, što čini kroz različite projekte i podrškom sportskim, humanitarnim i kulturnim događajima poput Omladinskog filmskog festivala. Kao generalni sponzor ovog projekta, Telemach BH omogućava dalji razvoj i promociju Festivala koji, opet, predstavlja priliku i platformu za mlade filmske stvaraoce iz Bosne i Hercegovine da se afirmišu na međunarodnoj sceni. Pozivam mlade ljude da posjete OFF i uživaju u svemu što smo za njih pripremili“, naglasila je Edina Kurić Zorlak, Menadžer za odnose sa javnošću i interne komunikacije kompanije Telemach BH.

Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice KS , napomenuo je značaj ulaganja OFF-a u promociju turizma u Kantonu Sarajevo te razloge podrške OFF-u.

„Petnaesti Telemach Omladinski Film Festival Sarajevo je među top pet događaja ovog ljeta u Sarajevu. Kao takav, od velikog je značaja za turizam i ima našu podršku, što će, siguran sam, biti od velikog značaja za dalji razvoj Festivala“, rekao je Fazlagić.

Press konferenciji su prisustvovali i načelnici Općina Ilidža i Novo Sarajevo, koji OFF podržavaju značajnim finansijskim sredstvima i zbog čije su podrške otvorena kina na Ilidži i na Vilsonovom besplatna. No, za ulaz na kino potrebno je preuzeti besplatne karte on-line ili pred projekciju, u zavisnosti od raspoloživosti.

Hasan Tanović , načelnik Općine Novo Sarajevo, istakao je da se OFF prošle godine pokazao kao ozbiljan partner u nastojanjima Općine da promoviše i organizuje filmske, muzičke i druge kulturne događaje.

„OFF je Festival koji je prošle godine u sklopu Vils Summer Screena prikazao pet vrhunskih filmova. Ovo je najposjećenije kino festivala sa sjajnim naslovima i siguran sam da će tako biti i ove godine. Za kraj Festivala spremili smo koncert Letu štuke čime će se zatvoriti 15. OFF“, poručio je Tanović.

Ovogodišnji OFF priprema i svoj festivalski trg sa nizom događaja na platou ispred Pozorišta mladih te mnoštvom aktivnosti na svim lokacijama. Posljednju noć Festivala, nakon dodjele nagrada u sklopu Vils Summer Screen bit će održan i koncert kultnih „Letu štuka“ koji će publiku zabavljati do ponoći, kada će početi zvanični after party Festivala u Domu mladih.

Načelnik Općine Ilidža je kazao kako je partnerstvo sa OFF-om ove godine dobar početak za razvoj kulture i filmske umjetnosti na području Općine Ilidža, te da će svi posjetioci uživati u filmskim naslovima koji su posebno selektovani i pripremljeni za Ilidža Open Air, namijenjeni svim generacijama.

„Drago mi je što Omladinski Film Festival Sarajevo ove godine dolazi i na Ilidžu. Ovo je prva godina, i ostaje nam da vidimo kako za ubuduće unaprijediti ovaj program, ali siguran sam da će i ova godina biti sjajan početak ove lijepe priče“, dodao je Muzur.

Online ulaznice za kupiti i preuzimanje besplatnih ulaznica moguće je od danas, 6. jula na tickets.omladinski.ba, dok će Box office biti otvoren od 17. jula svaki dan od 11-20 sati na trgu ispred Pozorišta mladih.

OFF će u idućih 15 dana predstaviti ostale specijalne goste Festivala.