Dočekali ste Novi godinu u nekom ludom provodu, a prvi dan 2020. godine želite provesti u toplom domu pred televizorom.

Uz čaj ili toplu čokoladu, zavalite se u krevet i uživajte u filmskom maratonu po svom ličnom izboru.

Ako nemat ideju šta gledati, mi vam donosimo 15 najboljih novogodišnjih filmova. Uživajte.

The Poseidon Adventure, 1972. godina ("Posejdonova avantura")

Žanr: Akcija, avantura, drama

Reditelj: Ronald Neame, Irwin Allen

Glumci: Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters

SS Poseidon je najznačajniji kruzer od svih, to jest, bio je najznačajniji kruzer od svih – sve dok nije susreo plimu tokom proslave Nove Godine, kako u ovom originalu, tako i u rimejku filma iz 2006 s Richard Dreyfuss i Kurt Russell.

When Harry Met Sally, 1989. godina ("Kad je Hari sreo Sali")

Žanr: Komedija, drama, romantika

Reditelj: Rob Reiner

Glumci: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher

Kada je riječ o filmovima koji miješaju romantičnu komediju s magijom noći Nove godine, bolje od "When Harry Met Saly" ne može. Romantika između dvoje glavnih likova i hoće li ili neće pronaći zajedničku sreću u novoj godini.

Ghostbusters II, 1989. godina ("Istjerivači duhova 2")

Žanr: Akcija, komedija, fantazija

Reditelj: Ivan Reitman

Glumci: Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver

Kada rijeke mulja teku ispod ulica Njujorka i kada opsjednuta slika dođe u život, koga ćete zvati? Ghostbusters se ponovno okupe i opreme, kako bi zaustavili nadprirodne sile na Novu godinu.

Money Train, 1995. godina ("Voz pun love")

Žanr: Akcija, komedija, krimi

Reditelj: Joseph Ruben

Glumci: Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer Lopez

Ako ćete opljačkati voz pun love, najbolja noć za učiniti to je na Novu Godinu – ili su nam tako rekli.

Trading Places, 1983. godine ("Zamijeniti mjesta")

Žanr: Komedija

Reditelj: John Landis

Glumci: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy

Nakon što pogledate ovu komediju zamjene identiteta u kojem glume Eddie Murphy i Dan Aykroyd, dva puta ćete razmisliti hoćete li se voziti vozom na Novu godinu, pogotovo ako je gorila na njemu.

The Godfather: Part II, 1974. godina ("Kum 2")

Žanr: Krimi, drama

Reditelj: Francis Ford Coppola

Glumci: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

Čak iako se nađete na istoj zabavi proslave Nove godine s Michael Corleone, nadajte se da vas neće zamijeniti za Freda. Jedan od najpoznatijih filmskih citata – "You broke my heart, Fredo." – odvija se na zabavi na Kubi, 31. decembra.

Boogie Nights, 1997. ("Bugi noći")

Žanr: Drama

Redatelj: Paul Thomas Anderson

Glumci: Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds

Lik kojeg glumi William H. Macy u filmu Boogie Nights daje frazi Nove godine "going out with a bang" novo šokantno značenje, kada donese svoj bijes i pištolj na zabavu u jednom od najboljih filmova Paul Thomas Anderson.

200 Cigarettes, 1999. godina ("200 cigareta")

Žanr: Komedija, drama, romantika

Reditelj: Risa Bramon Garcia

Glumci: Ben Affleck, Casey Affleck, Dave Chappelle

Ova nezavisna drama se vraća u 1981 godinu i prati nekoliko likova iz Njujorka, kako se njihove priče raspliću tokom novogodišnje noći. Impresivna glumačka ekipa se okupila u ovom filmu, uključujući Ben Affleck, njegovog brata Casey, Kate Hudson i Paul Rudd.

Bridget Jones’s Diary, 2001. ("Dnevnik Bridžit Džouns")

Žanr: Komedija, drama, romantika

Reditelj: Sharon Maguire

Glumci: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

Šta je počelo na Staru godinu, a završilo u novogodišnjoj noći? Odgovor: Bridget Jones’s Diary, hit adaptacija popularne knjige, s Renée Zellweger, Colin Firth i vrlo duhovitim Hugh Grant.

New Year's Evil, 1980. godina ("Novogodišnje zlo")

Žanr: Horor, triler

Reditelj: Emmett Alston

Glumci: Roz Kelly, Kip Niven, Chris Wallace

Ne čini se kako će biti sretna Nova godina, nakon što DJ iz Los Anđelesa primi poziv da svaki puta kada počne Nova godina u drugoj vremenskoj zoni, neko će biti ubijen, a ona će biti zadnja.

Ocean’s 11, 1960. godina ("Oceanovih 11")

Žanr: Komedija, krimi, mjuzikl

Reditelj: Lewis Milestone

Glumci: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr.

Za razliku od rimejka filma iz 2001. godine, ova pljačka pet kazina u Las Vegasu se odvija u noći 31. decembra, a ekipu predvodi Frank Sinatra.

Sex and the City: The Movie, 2008. godina ("Seks i grad")

Žanr: Komedija, drama, romantika

Reditelj: Michael Patrick King

Glumci: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon

Ako ste fan Sex and the City serije i volite slaviti kraj nove godine s bliskim prijateljima, onda je ovaj film fantastičan za ulazak u Novu godinu.

New Year’s Eve, 2011. godina ("Novogodišnje veče")

Žanr: Komedija, romantika

Reditelj: Garry Marshall

Glumci: Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher

Redatelj filma Pretty Woman Garry Marshall je okupio vrlo dobru glumačku ekipu – Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Ashton Kutcher, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro, Halle Berry – za ovaj film serije romansi oko traženja ljubavi na Novu godinu.

Holiday Inn, 1942. godina ("Holidej In")

Žanr: Komedija, drama, mjuzikl

Reditelj: Mark Sandrich

Glumci: Bing Crosby, Fred Astaire, Marjorie Reynolds

Ako volite provesti Novu godinu sa šampanjcem u rukama i filmskim mjuziklom, onda je Holiday Inn iz 1942 godine ono što vam treba. Sadrži Fred Astaire i Bing Crosby kako plešu kroz praznike uključujući Novu godinu.

Snowpiercer, 2013. godina ("Ledolomac")

Žanr: Akcija, drama, sci-fi

Reditelj: Joon-ho Bong

Glumci: Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton

Za kraj jedan pomalo neobičan Novogodišnji film, koji se cijeli odvija u bizarnoj, post-apokaliptičnoj avanturi u vozu. Osim bradatog Chris Evansa, film nudi jednu od najčudnijih proslava Nove godine ikada, što čini ovaj film potpuno nezaboravnim.