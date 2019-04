19 filmova u trci za Zlatnu palmu

Ukupno 19 filmova će ove godine biti u trci za glavnu nagradu, Zlatnu palmu, 72. Medjunarodnog filmskog festivala u Kanu, saopštili su organizatori.

Spisak bi mogao da bude dopunjen do početka filmske smotre 14. maja, naveli su organizatori, a tu je riječ i o novom djelu reditelja Kventina Tarantina "Once Upon A Time In Hollywood" (Bilo jednom u Holivudu) sa Leonardom DiKaprijom i Bredom Pitom, koje još nije spremno i nije isključeno da se priključi takmičenju.

Spisak filmova u trci za glavnu nagradu:

1. "The Dead Don't Die" (Mrtvi ne umoru), američkog reditelja Džima Džarmuša. To ostvarenje će otvoriti festival.

2. "Dolor y Gloria" (Bol i slava) španskog reditelja Pedra Almodovara

3. "Il Traditore" (Izdajnik) italijanskog reditelja Marka Beloča

4. "The Wild Goose Lake" (Jezero divlje guske) kineskog reditelja Diao Jinana

5. "Parasite" (Parazit) južnokorejskog reditelja Bon Džun Hoa

6. "Le jeune Ahmed" (Mladi Ahmed), belgiskih reditelja, braće Žan-Pjera i Lika Dardena

7. "Roubaix, une lumière" (Rube, jedna svjetlost) francuskog reditelja Arnoa Deplešena

8. "Atlantique" (Atlantik) francusko-senegalskog reditelja Matija Dopa

9. "Matthias et Maxime" (Matijas i Maksim) kanadskog reditelja Gzavijea Dolana

10. "Little Joe" (Mali Džo) austrijske rediteljke Džesike Hauzner

11. "Sorry we missed you" (Izvini, nedostajao si nam) britanskog rediteja Kena Louča

12. "Les misérables" (Jadnici) francuskog reditelja Ladža Lija

13. "A hidden life" (Skriveni život) američkog reditelja Terensa Malika

14. "Bacurau" brazilskih reditelja Klebera Mendose Filhoa i Žulijana Dornela

15. "La Gomera" (Gomora) rumunnskog reditelja Korneliua Porumbojua

16. "Frankie" (Frenki) američkog reditlja Ajre Sejksa

17. "Portrait de la jeune fille en feu" (Portret devojke u vatri) francuske rediteljke Selin Siame

18. "It must be heaven" (Sigurno je to raj) palestinskog reditelja Elaje Sulejmana

19. "Sibyl" (Sibil) francuske reditelje Žistine Trije

Ovogodišnji predsjednik žirija koji će uručiti Zlatnu palmu biće meksički reditelj Alehandro Gonzales Injaritu.

Festival će biti održan od 14. do 25. maja.

Zlatnu palmu je prošle godine dobio film "Kradljivci" (Shoplifters) japanskog reditelja Hizokazua Kore-ede