20 zanimljivih činjenica o kultnoj seriji "Dosije X"

Američka serija "Dosije X" je djelo producenta Krisa Kartera u kojoj su glumili Dejvid Duhovni (agent Molder) i Džilijan Anderson (agent Skali). Emitovana je od 1993. do 2002. godine da bi se ponovo nastavila 2016. godine vrlo gledanom, ali prosječno ocjenjenom novom sezonom.

Serija je tokom višegodišnjeg emitovanja postigla izuzetan uspjeh osvojivši čak 15 prestižnih Emija i pet Zlatnih globusa. Svojevremeno je važila za jednu od najdužih naučnofantastičnih serija u istoriji televizije u SAD.

1. Ideju za "Dosije X" producent Kris Karter dobio je nakon što je pročitao izvještaj u kojem je 3,7 miliona ljudi tvrdilo da su ih oteli vanzemaljci. Takođe, na razvoj serije znatno su uticala ostvarenja "Alfred Hitchcock Presents", "Tales from the Darkside","The Twilight Zone", "Night Gallery", a najviše od svih "Kolchak: The Night Stalker".

2. Kada je serija premijerno prikazana 1993. godine, Entertainment Weekly je na slogan Dosije X "The truth is out there" odgovorio sa "We know – this show is goner", čime su najavili skori kraj snimanja serije. Naravno, nisu bili u pravu.

3. Lik agenta FBI Dejne Skali inspirisan je likom Klaris Sterling iz filma "Silence of the Lambs". Inače, prezime je dobila po Vinu Skaliju, Karterovom omiljenom sportskom komentatoru, dok je Molder djevojačko prezime njegove majke.

4. Vilijam B. Dejvis, glumac poznat u seriji kao "pušač", zapravo je prekinuo da puši još sedamdesetih godina. U seriji je pušio biljne cigarete.

5. Mič Piledži (zamjenik direktora FBI-aja, Volter Skiner) je bio gostujući glumac u prvoj epizodi serije. Kasnije je zamoljen da se vrati na nekoliko epizoda u drugoj sezoni, a kako je vremenom postao najbitniji lik pored Moldera i Skali, ostao je u seriji sve do njenog kraja 2002. godine.

6. Osim toga, na snimanju je upoznao svoju suprugu Arlin Voren, dublerku Džilijan Anderson. Međutim, to nije sve. Na vjenčanju im je kum bio Dejvid Duhovni, a Arlin je kasnije glumila Skinerovu sekretaricu.

7. Prepoznatljivo zviždanje iz muzičke teme zasnovano je na gitarskom rifu pjesme "How Soon Is Now?" britanskog alternativnog rok benda "The Smiths".

8. Za razliku od Foksa Moldera kog glumi u seriji i koji vjeruje u vanzemaljce i paranormalne pojave, Dejvid Duhovni ne vjeruje u vanzemaljce tj. on je skeptik. Sa druge strane, Džilijan Anderson koja glumi skeptičnu Dejnu Skali, u pravom životu vjeruje u natprirodne pojave!

9. Pošto je u SAD protivzakonito napraviti lažnu FBI značku, one upotrebljene u seriji "Dosije X" morale su biti modifikovane pa je na njima pisalo: "Federal Bureau of Justice, United States Department of Investigation".

10. Karter je jedva uspio da Andersenovoj obezbjedi ulogu Skalijeve koja je tada imala 24 godine. Naime, mnogi su smatrali kako taj lik treba da tumači neka "seksipilnija glumica". Pilot epizoda serije je ovoj glumici bio tek drugi put da je stajala pred kamerama.

11. Prvih pet sezona serije "Dosije X" snimljeno je u Vankuveru u Kanadi. Kasnije je snimanje preseljeno u SAD, jer je Dejvid Duhovni počeo da negoduje zbog klimatskih uslova i prevelike odvojenosti od svoje tadašnje supruge Tie Leoni.

12. Robert Patrik (Džon Doget) je brat Ričarda Patrika, frontmena rok benda "Filter". Njihova pjesma "Thanks Bro"bila je korišćena u seriji.

13. Očevi Moldera i Skali zovu se istio – Vilijam, koje je takođe i srednje Foksovo ime, ali i ime Dejninog brata i sina.

14. Rebeka Tulan, poznata po ulozi Molderove majke, u stvarnom životu je samo godinu starija od Dejvida Duhovnog.

15. "Usamljeni revolveraši", trio teoretičara zavjere protiv vlade koji su svojevremeno pomagali Molderu i Skali, takođe su imali svoju kratkotrajnu seriju. Prva epizoda je bila prikazana u martu 2001. godine, ali je uskoro prekinuta (posljednja epizoda je prikazana nekoliko mjeseci kasnije). Mnogi ljudi su bili začuđeni zbog toga, jer je gledanost te serije bila mnogo veća od gledanosti prve sezone "Dosijea".

16. Sudeći po New York Timesu, "Dosije X" je vjerovatno prva serija koja je za ogroman broj obožavalaca mogla da zahvali internetu. U seriju su od samog početka bile uključene nove tehnologije – Molder i Skali su često komunicirali mobilnim telefonima, putem mejla i tome slično, dok su "Usamljeni revolveraši" prikazani kao poklonici interneta još od 1994. godine. Takođe, mnogi ljubitelji "Dosije X" imali su pristup internetu i postali su poznati kao "X-Philes" (termin proizilazi iz grčkog korena "phi", što znači ljubav ili opsesija).

17. Epizoda "Home" je prva koja je imala upozorenje na sadržaj epizode. "Home" je inspirisan autobiografijom Čarlija Čaplina. Epizoda ima scenu u kojoj bolesnu bebu zakopavaju živu. Kim Meners, koja je režirala epizodu, rekla je da je to najružnija scena koju je snimila u svojoj karijeri.

18. Da bi u Vankuveru stvorili izgled pustinje u Novom Meksiku, ekipa serija je morala da iskoristi 1600 galona burgundi boje.

19. Najgledanija epizoda u seriji je "Leonard Betts", koju je gledao 29,1 milion ljudi.

20. Serija je popularizovala fraze poput: "Ne vjeruj nikome", "Istina je negdje tamo" i "Želim da verujem", kojima je stekla mnoge obožavaoce.

