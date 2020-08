20th Century Fox od danas više ne postoji

"20th Century Fox", jedan od najpoznatijih brandova u istoriji TV industrije, od danas više ne postoji.

Disney je objavio da će se 20th Century Fox Television od danas zvati samo - 20th Television.

Potez je uslijedio nakon što je Disney izbacio naziv Fox iz svih svojih "20th Century Fox" filmova još u januaru. Inače, Disney je prošle godine zaključio ugovor vrijedan 71 milijardu dolara i kupio mnogu imovinu kompanije Fox.

Slavni logo i naslovna kartica, na kojima su riječi 20th Television postavljene iznad reflektora, ostaće isti samo što neće biti riječi 'century' i 'fox'..

Novi logo i grafika pojaviće se u novim epizodama ove TV kuće koje kreću od ove jeseni. Stariji naslovi, koji su već emitirani prije rebranda, zadržaće nekadašnji logo i ime.

Disney je ranije saopštio da je izbrisao "Fox" iz svega jer bi moglo biti zbunjujuće - naime, preostala imovina Foxa, kao što su Fox Entertainment, Fox Sports i Fox News, dio su korporacije Fox koja nema nikakve veze s Disneyjem.

Disney će preimenovati i druge TV studije: ABC Studios i ABC Signature Studios će postati ABC Signature, a Fox 21 - Touchstone TV.

20th Century Fox nastao je 1935. godine kao spajanje kompanija Twentieth Century Pictures i Fox Films.

Stvorili su neke od najpopularnijih i najomiljenijih filmova u istoriji Holivuda: Star Wars (Ratovi zvijezda), The Sound of Music, Umri muški (Die Hard), Sam kod kuće (Home Alone), ali i serije među kojima su i Simpsonovi. Njihovi logo i prepoznatljiva muzika uvodne špice postali su sinonim za odlazak u kino.

(Radiosarajevo.ba)