U kojoj god deceniji bili rođeni, Diznijevi animirani filmovi vjerovatno su obilježili jedan dio vašeg djetinjstva.

Uprkos tome što njihova priča u našim uspomenama vremenom blijedi, mnogi od nas i dalje dobro pamte pjesme koje su se u njima pojavile.

Iako je "Ledeno kraljevstvo" iz 2013. godine imalo fantastičan prijem na društvenim mrežama, i što je njegova pjesma "Let It Go" postala jedan od najvećih Diznijevih hitova svih vremena (na prvom mjestu Bilbordove liste 200 najslušanijih pjesama nalazila se 13 nedjelja zaredom), zanimljivo je vidjeti kako se danas kotira u odnosu na druga ostvarenja ovog filmskog studija.

Lista 30 Diznijevih filmova sa najboljom muzikom izgleda ovako:

30. Džejms i džinovska breskva (1996)

29. Dambo (1941)

28. Snježana i sedam patuljaka (1937)

27. Uspavana ljepotica (1959)

26. Pepeljuga (1950)

25. Fantazija (1940)

24. Petar Pan (1953)

23. Zlatokosa i razbojnik (2010)

22. Princeza i žaba (2009)

21. Koko (2017)

20. Lilo i Stič (2002)

19. Šiljin film (1995)

18. Oliver i družina (1988)

17. Hrabra Merida (2012)

16. Mačke iz visokog društva (1970)

15. Predbožićna noćna mora (1993)

14. Zvonar Bogorodičine crkve (1996)

13. Pinokio (1940)

12. Ledeno kraljevstvo (2013)

11. Priča o igračkama (1995)

10. Knjiga o džungli (1967)

9. Mulan (1998)

8. Moana (2016)

7. Tarzan (1999)

6. Mala sirena (1989)

5. Aladin (1992)

4. Pokahontas (1995)

3. Ljepotica i zvijer (1991)

2. Herkules (1997)

1. Kralj lavova (1994)

