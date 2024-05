Adam Sendler potvrdio nastavak hit-komedije iz 90-ih

Nakon više od dvije decenije, Adam Sendler repriziraće svoju ulogu u dugoočekivanom nastavku filma Happy Gilmore.

Naime, glumac je potvrdio da će Netfliks, sa kojim sarađuje, snimati Happy Gilmore 2 s njim u glavnoj ulozi. Dru Barimor je takođe rekla da je dobila informaciju da je nastavak u produkciji.

Glasine o nastavku zahuktale su se kada je Kristofer MekDonald, najpoznatiji po ulozi Šutera MekGavina,

"Vidio sam Adama prije otprilike dvije nedjelje, a on mi je rekao: 'MekDonald, svidjeće ti se ovo.' Upitao sam ga šta, a on mi je pokazao prvi nacrt za Happy Gilmore 2."

Sendler je nedavno proglašen najbolje plaćenim glumcem za 2023. Prošle godine Sendler je zahvaljujući Netfliksu zaradio 73 miliona dolara.

Objavio je tri filma na Netfliksu, platformi sa kojom ekskluzivno radi od 2015. godine. Osim što je glumio u Murder Mystery 2 sa Dženifer Eniston i You Are Not Invited To My Bah-Mitzvah, Sendler se pojavio i u animiranom filmu Leo, prenosi b92.

Glumac je 2020. potpisao novi ugovor za četiri filma sa Netfliksom, koji je navodno vrijedan 275 miliona dolara, a zbog uspjeha njegovih najnovijih projekata ugovor će vjerovatno biti obnovljen nakon isteka.

Nažalost, Happy Gilmore 2 biće snimljen bez ključnog člana glumačke postave, Karla Vetersa, koji je preminuo ranije ove godine.

