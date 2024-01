Aflek je za jedan svoj film rekao da je užasan

​Ben Aflek proslavio se u brojnim glumačkim i rediteljskim izdanjima, a mnoga od njih dobila su pohvale publike i kritičara, ali je glumac za jedan film koji je režirao rekao da je užasan.

Riječ je o Aflekovom prvom rediteljskom pokušaju, kratkom satiričnom filmu iz 1993. godine pod nazivom "I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney", prenosi "Far Out Magazine".

Radnja filma prati niz glumaca, ali sve se vrti oko reditelja Ričija Deadena koji se osjeća izdano zbog homoseksualnosti svoje žene, koju ubije, a prije toga joj priča o mladoj glumici Sandi koja će imati naslovnu ulogu u njegovom novom projektu.

Kada su ga pitali o ovom filmu, Ben Aflek je rekao da se ovim projektom ne ponosi.

"Užasan je. Znao sam da želim biti reditelj i snimio sam nekoliko kratkih filmova, ali ovo je jedini koji me proganja", ispričao je za "Entertainment Weekly", prenosi "Far Out Magazine".

U intervjuu je dodao da ovaj kratki film izgleda kao da ga je napravio neko ko nema perspektivu, prenosi "Index".

