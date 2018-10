Akcije koje su obilježile deceniju za nama

U proteklih deset godina izašlo je dosta akcionih filmova vrijednih pažnje, ali samo nekolicina njih zaslužuje da se nazove remek-djelima. Čuveni sajt za rangiranje ostvarenja sedme umjetnosti, "Rotten Tomatoes", napravio je listu najboljih akcionih filmova i njihovih junaka u protekloj deceniji.

Na prvom mjestu ove prestižne liste nalazi se film "Mad Max - Fury road". Malo ko je očekivao da će novi "Pobješnjeli Maks" nastavak poslije 20 godina pauze i bez Mela Gibsona biti vrijedan pažnje, međutim, australijski reditelj Džordž Miler je s filmom "Fury Road" svima zapušio usta. Film je, prema riječima kritike, ne samo dostojan nastavka slavne trilogije, već je daleko najbolji akcioni film u posljednjih 10 godina.

Na drugom mjestu najboljih nalazi se film "Mračni vitez", koji govori o kultnom strip-junaku Betmenu. Kritika smatra da je gledanje ovog filma u kino-dvoranama bilo nezaboravno iskustvo.

Gledaoci će dugo pamtiti jezu koju su osjećali tokom scena u kojima se pojavljivao Hit Ledžer kao Džoker, Betmenov arhineprijatelj, ali ne treba zaboraviti ni spektakularne akcione scene, kao i inovativnu muziku Hansa Cimera, koju su nakon izlaska ovog filma gotovo svi kompozitori počeli da imitiraju.

"Mračnog viteza" prati jedan od naučnofantastičnih filmova glumca Toma Kruza, a riječ je ostvarenju "The Edge of Tomorrow". Tom Kruz je tokom posljednje dekade snimio tri filma iz serijala "Nemoguća misija", ali ipak nijedan od njih nije zaslužio da se nađe na ovoj listi ispred naučnofantastičnog filma "Edge of Tomorrow", koga mnogi opisuju kao mješavinu akcionog filma "Armageddon" i komedije "Groundhog Day".

Na listi najboljih nalaze se i filmovi koji stavljaju sport u svoj prvi plan, pa je tako Silvester Stalone imao priliku da ponovo nastupi kao slavni bokser Roki. Legendarni glumac se pojavljuje u ostvarenju "Creed". Silvester Stalone više nije u centru bokserske filmske franšize "Roki", već se sada sve vrti oko Adonisa Krida, kojeg igra mladi glumac Majkl B. Džordan, sina njegovog velikog rivala i prijatelja Apola Krida. Naravno, čuveni Roki je i dalje tu, ali sada kao mentor mladog boksera.

Ostvarenje "Creed" nije jedino u kojem je Stalone briljirao u protekloj deceniji, pa se tako na ovoj listi nalazi i njegov film "Expendables". Ovaj film je svojevrsni omaž akcionim filmovima osamdesetih i devedesetih pa nimalo ne čudi da glavne uloge u njemu tumače velike zvijezde ovih dekada kao što su Arnold Švarceneger, Miki Rurk i Brus Vilis. Film je imao još dva nastavka, ali nijedan nije bio bolji od prvenca.

Pri kraju ove liste nalazi se i ostvarenje koje u prvi plan stavlja opasne trke automobila, a riječ je o posljednjem filmu preminulog glumca Pola Vokera, "Brzi i žestoki 7". Posljednji film Pola Vokera je ujedno i najbolje ostvarenje iz franšize filmova o brzim automobilima.