Al Paćino otkrio zbog čega ga nema u Nolanovim filmovima

Nakon što je 1998. debitovao s neo-noir kriminalističkim trilerom Following, Kristofer Nolan je postao jedan od najvećih filmskih reditelja na sceni, a njegov rad obuhvata sve, od psiholoških trilera do superherojskih blokbastera.

Radio je s najvećima i najboljima, spomenimo samo Leonarda Dikaprija, Kristijana Bejla, Eliota Pejdža, Kilijana Marfija. Međutim, postoji jedan glumac kog vjerovatno nećemo ponovo vidjeti u Nolanovim filmovima.

Al Paćino sarađivao je sa Nolanom 2002, kada je snimao film Insomnia, koji prati detektiva iz sektora za ubistva iz Los Anđelesa koji istražuje ubistvo tinejdžerke, dok takođe pokušava da prikrije vlastiti zločin.

No Paćino se od tada više nije pojavio ni u jednom projektu slavnog reditelja, a 2014. za The Telegraph otkrio je da sumnja koji je razlog za to.

"Dugo mi nije ponudio film, a znate zašto? Reći ću vam. Tražio je od mene da glumim u jednom filmu, a ja to nisam učinio", rekao je.

Paćino nije htieo da otkrije koji mu je film ponuđen, ali je dodao: "Mislim da ga je to naljutilo, ali i sam sam bio drzak."

(b92)