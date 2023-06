Aleksić: Slobodnije igram na italijanskom nego na srpskom jeziku

Glumac i producent Vladimir Aleksić rekao je Tanjugu da slobodnije igra na italijanskom nego na srpskom jeziku, da je dijelio scenu sa čuvenim Đankarlom Đaninijem i da pozorišna predstava "Lepa Brena Project" govori o Jugoslaviji, a ne o biografiji slavne pjevačice.

Aleksić je jedan od glavnih protagonista italijanske televizijske serije "Velika igra" čija je prva sezona emitovana u u trajanju od osam epizoda, od novembra prošle godine na "Skaj televiziji".

"Serija se bavi zakulisnim radnjama fudbalskih menadžera. Igram jednu od glavnih uloga uz Frančeska Montenarija i Đankarla Đaninija koji je posebno interesantan našoj publici. U seriji oživljavam agenta Rusa koji dolazi iz Londona da preuzme italijansko tržište", kaže Aleksić.

Kako napominje, u seriji se dešavaju različite stvari, od preprodaje igrača, ljubavnih odnosa, pa sve do novčanih malverzacija...

"Sve se vrti oko novca i načina sticanja što većeg bogatstva", kazao je Aleksić.

Sticajem neverovatnih okolnosti poznati glumac je ušao u priliku da igra u italijanskoj seriji.

Aleksić se našao u Bolonji 1999. godine kao dio predstave Sonje Vukićević.

"U baru nakon predstave upoznao sam neke od članova pozorišne kompanije "Motus"... Želeo sam negde da izađem i pitao sam ih gde da odem u provod to veče. Ispostavilo se da sam razgovarao sa jednim od najznačajnijih reditelja savremenog pozorišta u Italiji. Došao je iz Riminija u Bolonju da gleda našu predstavu "Franc Kafka", kaže Aleksić i dodaje da mu je poslije dva mjeseca stigao mejl u kojem su ga pozvali da igra u predstavi posvećenoj obilježevanju 2000 godina hrišćanstva.

"Premijera je planirana u čuvenom teatru "Arđentina" u Rimu...Ostao sam bez daha jer sam tada bio stipendista zrenjaninskog pozorišta. Hteli su da rade predstavu sa glumcem koji je stranac i tada nisam znao italijanski jezik. Naučio sam svoj tekst napamet...Nisam osećao taj tekst ali sam razumeo šta znači", kazao je Aleksić i dodao da on glumi na stranom jeziku slobodnije jer neke riječi za njega nemaju veliku težinu kao što je slučaj kada neki tekst oživljava na maternjem jeziku.

"Čak mi je koleginica sa seta serije "Velika igra" kazala da neke patetične rečenice u tekstu izgovaram bez patetike. Ona misli da je to tako jer sam stranac i ne osećam italijanski jezik kao što ga osećaju italijanski glumci. Već dugo igram na italijanskom jeziku sa akcentom. Definitivno slobodnije glumim na italinskom nego na srpskom jeziku", kazao je Aleksić.

On je seriju "Velika igra" snimao, između ostalog, sa slavnim italijanskim glumcem Đankarlom Đaninijem.

"Kada sam video svoju sliku pored njegove na zidu seta gde smo snimali, stvarno sam se uznemirio, jer mi je bilo drago da učestvujem u visoko budžetnom projektu u stranoj zemlji. Đankarlo Đanini ima osamdeset godina i na snimanju su oko nas bili ljudi sa napisanim panelima koje on čita na licu mesta tokom snimanja. U jednoj sceni sam stavio negov tekst ispred svog lica. On mi se zahvaljivao i kazao mi da je sličnu scenu imao na jednom snimanju filma sa Megi Smit", priča Aleksić.

Glumac je dobio ulogu u seriji na klasičan način: učestvovanjem na kastingu. Aleksić napominje da ima agenta u Italiji.

Uloge istočno-evropskih kriminalaca je odbijao jer nije želio da uđe u kliše.

"Saša Kirilov je Rus koji je došao iz Londona u Italiju. Oživeo sam lik otemenog mafijaša u odelu koji bez pištolja rešava probleme. Poslao sam svoj video na kasting ... a reditelj serije mi je sugerisao da treba da zamislim Džems Bonda, a ne nekog kriminalca u kožnoj jakni u magacinu. Uradio sam novi kasting, poslao ga kasting direktoru i nakon 9 dana niko se nije javio...Odlučio sam da malo odmorim od glume, jer sam u to vreme za sve što sam želeo da radim dobijao odgovor ne. Otišao sam u SAD i tada su mi javili da sam dobio ulogu. Bila je to moja najveća uloga u karijeri", sjeća se Aleksić.

Za njega nema dileme da mu je jedino važno da osjeti da je kao glumac rekao ono što želi na kastingu.

"Često nema veze koliko ste bili dobri na kastinzima. Dobijanje uloge zavisi od mnogih okolnosti. Jedan od reditelja serije "Velika igra" me nije ni primetio na kastingu, a drugi je rekao da sam taj. U Srbiji mi kažu da me je teško odabrati jer izgledam kao stranac... To su naši stereotipi, jer ako dobijem pažnju nekom ulogom stalno me stavljaju u kalup tih uloga. Mali broj glumaca ima priliku da igra veliki raspon uloga", kaže Aleksić i ističe da je uloga nekog kasting direktora jako važna u stvaranju nekog filma ili tv serije.

"Mi to nemamo u Srbiji. Kod nas ili reditelji ili producenti biraju glumce, a nemamo kasting direktora koji pravi likovnost nekog filma ili serije. Na kastinzima se trudim da bez obzira na informacije o liku koji treba da oživim, sam kreiram taj lik. Prvo napišem sve o njemu i tako krenem da gradim lik", kazao je Aleksić i dodao da je serija snimana dijelom 3 mjeseca u Milanu, dvije nedjelje na Sardiniji i dva mjeseca u Rimu.

Koncept i režiju predstave "Lepa Brena Project" Aleksić je potpisao sa Olgom Dimitrijević koja je nedavno nagrađena u Hrvatskoj.

"Sada ta predstava ima duplu podelu i konačno je moguće da je igramo koliko to publika želi i u Beogradu, ali širom sveta gde često gostujemo u poslednih godinu dana. U martu smo prodali dve predstave u Zagrebu. U Skoplju smo igrali predstavu pred hiljadu ljudi, u Splitu u sali pred dve hiljade ljudi, u dvorani gde je 1984. godine Lepa Brena imala koncert", kaže Aleksić i dodaje da predstava nije o biografiji Lepe Brene već o Jugoslaviji.

"Lepa Brena je uspela neokaljana da prođe kroz sve etape tranzicije ovog društva i tada sam sa Olgom Dimitrijević došao na ideju da radimo predstavu o tome šta smo nekada živeli u Jugoslaviji, a šta živimo sada" kazao je Aleksić.

(Tanjug)