Almodovar donosi "Čudan način života" s Pedrom Pascalom i Ethanom Hawkeom

U odabranim BH kinima i bioskopima pogledajte neobični kratki western jednog od najboljih reditelja današnjice.

Ovog četvrtka, 30. novembra, stiže novi film kultnog španskog reditelja, scenariste i producenta Pedra Almodovara – poznatog po neobičnim prizorima, vrckastoj karakterizaciji i ljubavnoj strasti kao glavnom pokretaču radnje! Njegov najneobičniji film unazad dugo godina, "Čudan način života" traje svega 31 minutu, ali, i kao takav, naći će se na kino repertoarima u Cineplexxima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.

Trailer filma prikazuje vesternovske kulise, prekrasne prizore divljine i nepoznatu strastvenu, ali i akcionu poveznicu dvojice glavnih glumaca. Nakon 25 godina Silva jaše na konju pustinjom u posjetu svom prijatelju šerifu Jakeu. Slave susret, ali sljedećeg jutra Jake mu kaže da razlog njegova putovanja nije prisjećanje uspomena na njihovo prijateljstvo…

Hvaljeni Pedro Almodovar i njegovi filmovi Matador, Žene na rubu živčanoga sloma, Kika, Julieta, Sve o mojoj majci osvajali su Oscare, Zlatne globuse, BAFTA, Cesar i Goya kipiće, festivale u Cannesu, Berlinu i Veneciji, a za svoj novi kratki film, koji je svoju svjetsku premijeru doživio na ovogodišnjem Cannes Film Festivalu, udružio je snage s renomiranim glumačkim imenima. Čileansko-američki star Pedro Pascal, (Igra prijestolja, Mandalorian, Last of Us) i Ethan Hawke (Društvo mrtvih pjesnika, Boyhood, Sedmorica veličanstvenih, Dan obuke) glume misteriozni kaubojski dvojac čija istorija seže puno dublje.

Novo fantastično filmsko ostvarenje po mnogima najvećeg reditelja današnjice u neobičnom formatu kratkog metra pogledajte u Cineplexx-ima od 30.novembra u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH.

