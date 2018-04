Amerikanci prave rimejk "Srpskog filma" ?

​Režiser Dejvid Gordon Grin i njegov saradnik, scenarista Deni Mekbrajd, koji su se proslavili filmom "Blumhouse’s Halloween" sada spremaju novi horor, a po svemu sudeći zainteresovani su da otkupe prava i naprave rimejk "Srpskog filma".

"Srpski film", režisera Srđana Spasojevića izazvao je velike kontroverze ne samo u Srbiji već i van granica naše zemlje, a holivudski duo sada je zainteresovan da napravi rimejk koji bi pomjerio granice sadizma i ekstremizma.

"Neko vrijeme razmišljam o tome. Vidio sam 'Srpski film' na Filmskom festivalu u Sakramentu prije nekoliko godina i Srđan je bio tamo i odgovarao na pitanja. Neko ga je pitao da li je zažalio što je napravio film i on je odgovorio 'Žao mi je što nije bio brutalniji'. To me je oborilo s nogu!", rekao je Mekbrajd.

On ističe da je "Srpski film" potpuno neshvaćen.

"Da, to je mentalni i vizuelni napad na sva čula, ali postoji razlog za to. Uprkos nazivu filma, teme kojima se bavi nisu specifične za Srbiju. Zato Dejvid i ja pričamo da napravimo rimejk i nazovemo ga 'Američki film'. Naravno, dodaćemo i naš lični pečat", istakao je.

A ko bi tumačio uloge?

"Za sada je potvrdio samo kanadski glumac Majk Sera koji će tumačiti ulogu Mila", rekao je on.

Dejvid i Deni se nadaju da će uskoro završiti sve potrebne dogovore kako bi snimanje filma moglo da počne već ove jeseni.

