Andrija Kuzmanović za 'Nezavisne': Naše podneblje i dalje je bure baruta

Naučio sam bitnu stvar u životu - nemoj da se porediš ni sa kim, već sa sobom. Ne moram da budem bolji od ne znam koga, nego od sebe. Samo tako ću napredovati. Ljudi moraju da se nadograđuju. Kad nemaš šta da radiš, radi na sebi. Tu uvek ima posla, smatra glumac Andrija Kuzmanović.

Put do publike je pronašao zahvaljujući ulozi Jakše u filmu i seriji "Montevideo", a titulu jednog od omiljenih glumaca mlađe generacije potvrdio je ulogom inspektora Stanka Pletikosića u seriji "Senke nad Balkanom".

Dosta je angažovan u beogradskim pozorištima i kaže da nikada ne razdvaja pozorište i film. Miljenik je i žena, a njegov slobodan i iskren duh je ono što se najviše sviđa javnosti. To potvrđuje i činjenica da se jedno vrijeme stalno vozio gradskim prevozom, a kada su ljudi počeli začuđeno da ga gledaju i komentarišu, rekao je: "Kada je mogao patrijarh Pavle, mogu i ja."

U intervjuu za "Nezavisne" govori o iskustvu rada na seriji "Senke nad Balkanom".

NN: Završeno je emitovanje prve sezone "Senki nad Balkanom", čini se da je publika u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, gdje je prikazivana, imala uglavnom pozitivne komentare. Kakvi su Vaši utisci sada kada je prikazivanje završeno?

KUZMANOVIĆ: Jako lepo i jako smo ponosni na sve to što je bilo, znali smo šta pravimo, a publika je samo potvrdila sve to. Sada smo jako srećni što se ipak ostvarilo ono što smo negde i očekivali. Pohvale dolaze sa svih strana i to nam mnogo znači jer je to potvrda da smo uspeli da uradimo nešto što je kvalitetno.

NN: Da li ste očekivali ovoliko burne reakcije, prije svega mislim zbog činjenice da je svaka epizoda komentarisana i detaljno analizirana od strane publike?

KUZMANOVIĆ: Pa jeste, znali smo šta pravimo i kako radimo. Bio bih lažno skroman kada bih rekao da nismo znali da će da bude veliko interesovanje ljudi. Ne želim da zvučim pretenciozno, tim pre što igram glavnu ulogu, ali serija je drugačija od svega što je dosad rađeno kod nas. Topla je, neobična, sa elementima trilera, drame, ali i s elementima komedije. Vreme u kojem živimo nije se mnogo promenilo u odnosu na period oslikan u seriji "Senke nad Balkanom", a ovo naše podneblje i dalje je bure baruta.

NN: Koliko Vam je uloga Jakše u "Montevideu" pomogla za ulogu Stanka u "Senkama", s obzirom na to da je radnja obe serije smještena u sličan istorijski period?

KUZMANOVIĆ: Jeste, svakako mi je pomogla zato što je to pre svega bio ogroman rad. Četiri godine smo zajedno živeli. Učili smo zajedno, trudili se i sada ubiramo plodove svega toga. Uloga Jakše pomogla mi je i u smislu da lakše dolazim do novih uloga, a svakako me pripremila za rolu Stanka.

NN: Inspektor Pletikosić pokazao se kao složen lik jer je od učenog švajcarskog đaka dobio dozu brutalnosti inspektora sa beogradskih ulica. Koliko je bilo teško braniti taj lik i iznijeti oba karaktera?

KUZMANOVIĆ: Nije bilo lako svakako, ali nije bilo ni mnogo teško zato što smo jako pametno i precizno to radili. Dosta su mi u tome pomogli svi ljudi na setu, pre svega Dragan Bjelogrlić. Mada ume da bude problem kada se ne vodi kako treba ceo lik kroz seriju, pogotovo jedan ovako ozbiljan lik.

U pitanju je mladi čovek koji se vratio u Beograd i dosta se iznenadio onim što je ovde zatekao. Trebalo je prikazati taj lik tako da "ne skrene s puta".

NN: Da li je završen scenario za drugu sezonu "Senki" i možemo li očekivati da će se do 1934. godine inspektor Pletikosić vratiti s usavršavanja iz Švajcarske, gdje je otišao na kraju prve sezone?

KUZMANOVIĆ: Pa ja se iskreno nadam da hoće. Još nismo dobili pozive za snimanje druge sezone, mislim da neće početi uskoro, ali sigurno da će se nešto dešavati tokom leta 2018. godine.

NN: Serija "Montevideo", a sada i "Senke" u velikoj su mjeri učinile vidljivijim veliki broj mlađih glumaca. Može li ta popularnost da bude i opasna za mladog glumca?

KUZMANOVIĆ: Sam sebi sam najveći kritičar i pred sobom najviše odgovaram i baš zbog toga mislim da se nikada neću promeniti. A, hvala bogu družim se sa ljudima koji su isti bez obzira na uspehe i popularnost koju postižu. Ko kaže da mu popularnost ne prija ne govori istinu. Međutim, biti poznat ne treba da bude prioritet. Važno je da posao radimo časno, čime god da se bavimo, s puno ljubavi, da budemo upućeni jedni na druge. Tako jedino možemo da egzistiramo u svojoj profesiji.

NN: Sada kad je u toku pauza od snimanja "Senki", možete da se posvetite pozorišnim projektima, šta trenutno radite?

KUZMANOVIĆ: Tako je, stalni sam član Beogradskog dramskog pozorišta, a igram i u predstavi "Hotel 88", koja je kod gradske publike stekla lepu reputaciju i s kojom bih voleo, iako još ništa nije dogovarano, da dođem u Republiku Srpsku. Pripremam još dosta lepih stvari.

NN: Iako nažalost nismo nacija koja punih usta govori o domaćoj kinematografiji, Vi ste upravo zahvaljujući našim filmovima zavoljeli i upisali glumu.

KUZMANOVIĆ: Kada mi kažu da ne gledaju domaću kinematografiju, ja ih onda pitam: "A koju gledaš, norvešku"? Možda je bilo godina kada nismo imali čime posebno da se pohvalimo, ali ja sam na domaćim filmovima odrastao i kroz to sam zavoleo glumu. Kao klinac obožavao sam da gledam filmove. S nestrpljenjem sam čekao da holivudski spektakli dođu u bioskop, a VHS kasete sam "vrteo" kod kuće dok se ne izližu. Film je za mene uvek bio magija.