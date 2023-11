Anja Ilić za "Nezavisne": Čeka nas zanimljiva filmska 2024. godina u Srpskoj

Anja Ilić je glumica i direktorica Аudio-vizuelnog centra Republike Srpske, institucije koja danas i sutra u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske organizuje promotivni događaj u kojem će predstaviti svoj dosadašnji rad.

Centar će ujedno predstaviti skoro objavljenu brošuru o filmskim lokacijama u Republici Srpskoj "Osjeti, doživi, zabilježi", te predstaviti uredbu o uslovima i postupku dodjele podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srpskoj proizvodi audio-vizuelno djelo. Više o svemu Ilićeva je govorila za "Nezavisne".

NN: Koje su najvažnije aktivnosti Audio-vizuelnog centra Republike Srpske za dvije i po godine postojanja, kakav bi bio vaš rezime rada?

ILIĆ: Najvažnije je što smo raspisali konkurse za sve faze proizvodnje audio-vizuelnih djela, prvenstveno mislim na kinematografska, filmove i TV serije, iako smo mi nadležni i za razvoj video-igara, ali to je još stidljivo i nedovoljno razvijeno. Nadamo se da će u budućnosti i to da zaživi i krene nekim svojim pravcem. Mi smo ove godine ukupno raspisali 28 konkursa, odnosno još četiri su nam ostala do kraja godine. Četvrtog decembra će biti taj posljednji set konkursa. Kako vrijeme prolazi i kako više informacija dolazi do ljudi iz struke, tako je i bolji i veći odaziv na same konkurse, što je meni vrlo važno i jako drago. Na posljednjem setu konkursa imali smo oko 50 prijava. Takođe, ono na šta smo se fokusirali u godini na isteku jeste i dodatna edukacija za sve filmske radnike. Riječ je o raznim radionicama za scenariste, za producente, za festivale. Ljudi nam se obrate onim za šta scena ima potrebu i mi u nekom kratkom i razumnom roku to i organizujemo, pružimo im edukaciju. Imali smo edukacije i o načinu funkcionisanja Centra i o nekoj formalnoj strani, šta se očekuje od filmskih radnika da zadovolje uslove kako bi Centar funkcionisao zakonito i u skladu sa svim propisima. Zadovoljna sam da smo ispunili sve što smo planirali za dvije i po godine i da to trenutno ide u dobrom pravcu.

NN: Što se tiče samih konkursa, za koju oblast vlada najveće interesovanje?

ILIĆ: Trenutno je najveće interesovanje fizičkih lica za razvoj scenarija.

NN: Kratki filmovi kao što su "Guguto memeto", "Očevina", "Dom kulture", koji su podržani od strane Centra na čijem ste čelu, dobili su značajne regionalne i svjetske nagrade. Da li su te nagrade vjetar u leđa kako autorima, tako i Centru?

ILIĆ: Apsolutno je to vjetar u leđa Centru. Prvi konkurs koji smo objavili jeste za realizaciju završnih studentskih filmova. Takvi filmovi su prvi i realizovani. Prošle godine je taj konkurs bio otvoren, čini mi se, u septembru ili oktobru, tako da nam polako stižu rezultati rada, a rad Centra će tek biti sve vidljiviji kroz realizaciju i premijere filmova koje smo podržali. Ne moram uopšte da govorim koliko nam je to važno i značajno. Dobili smo kvalitet koji je prepoznat ne samo kod nas u regionu, nego i u svijetu. Ponosna sam na tu činjenicu, na naše autore i rad Audio-vizuelnog centra.

NN: Kakvo je stanje i kakva su očekivanja po pitanju dugometražnog igranog filma u Republici Srpskoj?

ILIĆ: Mi smo otvorili ove godine konkurs za proizvodnju dugog igranog filma. To je najzahtjevniji konkurs kod nas zbog kompleksnosti i obima produkcije, a i sredstava koja se dodjeljuju po tom konkursu. Međutim, na konkurs su stigla samo dva projekta i, nažalost, nije podržan nijedan, nije zadovoljio ni kriterijume ni komisiju. Meni je žao zbog toga, ali mislim da je donesena dobra i ispravna odluka. Nadam se da će takvi projekti biti unapređeni i da će producenti i autori tih projekata na pravi način shvatiti, razumjeti i usvojiti komentare komisije koje su dobili nakon završenog vrednovanja, te da će na sljedećem konkursu koji će biti sljedeće godine ti radovi biti mnogo uspješniji i bolje predstavljeni. Isto tako, dosta projekata je prošlo na razvoju projekta. To je faza pretprodukcije, tako da sam uvjerena da će na sljedećem konkursu biti prijavljeno više od dva projekta, te da će zadovoljiti kvantitet iz kojeg bi trebalo da izađe i kvalitet koji ćemo podržati. Time bismo dobili prvi igrani dugi metar i ušli u produkciju tog projekta.

NN: U MSU RS predstavićete brošuru o filmskim lokacijama u Republici Srpskoj, koju je objavio Audio-vizuelni centar. Koje su najatraktivnije lokacije i kakvi su uslovi za snimanje u Republici Srpskoj za filmske radnike iz zemalja regiona i svijeta?

ILIĆ: Vlada Republike Srpske je donijela uredbu o podsticaju: 30 odsto povrata uloženih sredstava za snimanje na tlu Republike Srpske. To je prva mjera podsticaja, da bi strani investitor došao i uložio novac za snimanje ovdje. Podsticaj vrijedi za realizaciju dugometražnih, dokumentarnih i animiranih filmova, za TV serije i za namjenske filmove, odnosno za reklame. Time se otvara ogroman prostor za razvoj industrije kod nas. U brošuri smo predstavili veliki broj lokacija. Postoji štampana i digitalna verzija brošure, odnosno sajt koji počinje s radom 30. novembra. Tu je više od 100 lokacija mapiranih širom Republike Srpske, od Trebinja, Morina, Nevesinja, Bileće, tamošnjeg jezera, Zvornika i zvorničke tvrđave, Doboja i dobojske tvrđave, Višegrada, Tjentišta, Zelengore, Vitoroga, Manjače, Jahorine, Banjaluke, Bijeljine… Sve su to zanimljive i potencijalne filmske lokacije, a isto tako smo vodili računa da je u blizini tih lokacija infrastruktura koja može ispratiti sve zahtjeve produkcije koja bi došla sa strane da tu snima.

NN: Audio-vizuelni centar podržava i filmske festivale kao što su "Anima fest" ili "Uhvati film". Ipak, filmski festivali u Banjaluci i Republici Srpskoj su i dalje na nivou incidenta. Kako promijeniti ovu situaciju, odnosno šta je potrebno da dobijemo jedan veći filmski festival značajan u širim okvirima? Čini mi se da su pozorišni festivali kod nas daleko ispred filmskih.

ILIĆ: To je teže pitanje. Prvo, moram da kažem da je samo šest prijava bilo na konkursu za podršku filmskim festivalima i tu se uglavnom prikazuju filmovi koji nisu domaća produkcija. Ne mogu se ni prikazivati, jer domaća produkcija mora da uhvati zamah i ima šire razmjere, da bi to imalo smisla. Mislim da bi organizatori festivala trebalo da pokušaju do pronađu i druge izvore prihoda pored ovih matičnih iz budžeta. Trebalo bi tu da bude mnogo sponzora i zainteresovanih partnera koji bi imali interesa, od lokalnih zajednica pa nadalje, komercijalnih brendova koji bi tu imali svoje mjesto i omogućili festivalu vidljivost i širi značaj. Takođe, postoji mnogo evropskih fondova koji podržavaju upravo filmske festivale zbog svoje raznovrsnosti, zato što festivali okupljaju filmove iz cijele Evrope i svijeta.

NN: Kulturni radnici u Republici Srpskoj izrazili su protest zbog osmostrukog umanjenja budžeta za manifestacije iz oblasti kulture. Rebalansom budžet je sa planiranih 1.200.000 spao na 150.000 KM. S druge strane, Audio-vizuelni centar ima godišnji budžet skoro dva miliona KM, što je takođe nedovoljno za veliku filmsku scenu, ali je ozbiljnija cifra od ovih 150.000 KM. Kakav je Vaš komentar generalno po pitanju ulaganja u kulturu u Republici Srpskoj?

ILIĆ: Što se tiče stanja u audio-vizuelnoj djelatnosti, tu su trenutno najbolje prilike i tu se najviše stvari dešava zbog novca i zbog postojanja institucije koja se bavi samo tom oblašću. Imamo zakon o audio-vizuelnim djelatnostima koji je donesen u prošloj godini i kojim je osiguran određeni postotak za izdvajanje u oblasti ovog stvaralaštva. Zahvaljujući tome mi nismo bili na udaru ovog rebalansa. Meni je drago zato što smo istrajali u tome da je zakonom riješeno pitanje finansiranja, jer je to sigurno i kontinuirano. Bilo bi dobro da na ovakvom ili sličnom primjeru budu uređene i ostale oblasti, a prvenstveno manifestacije koje nisu institucionalne. Takvim manifestacijama i projektima je načinjena šteta ovim rebalansom i to u najmanju ruku nije ispalo korektno jer većina tih događaja i manifestacija je već završena. Ljudima dolaze na naplatu ugovori i fakture, a oni nemaju čime da ispoštuju svoju ugovornu obavezu, što je prilično nezahvalno. Uopšte je čudno da se otvara konkurs za događaje koji su već završeni. Mislim da se o tome ubuduće mora voditi računa, jer nema smisla otvarati konkurs za događaj koji je već realizovan. To je dugogodišnja praksa Ministarstva prosvjete i kulture, ali ovaj rebalans je pokazatelj da mora da se reaguje, da se drugačije osmisli sistem na dobrobit i interes svih strana, sa jedne strane Ministarstva, sa druge strane korisnika sredstava.

NN: Koji su planovi Audio-vizuelnog centra za 2024. godinu?

ILIĆ: Mi ćemo nastaviti istim tempom. Trebalo bi po usvajanju budžeta za 2024. godinu da znamo koja nas sredstva očekuju i na osnovu tih sredstava mi ćemo napraviti naš plan i program, rasporediti ga prioritetno na konkurse. Voljela bih i bilo bi važno, jer je treća godina od osnovanja Centra, da uspješan bude konkurs za proizvodnju dugog igranog filma i da se uđe u produkciju. Takođe, radujem se premijerama svih filmova koje smo podržali ove godine, a koji bi trebalo da se realizuju u sljedećoj. Radujem se da vidim interesovanje javnosti, medija i struke za premijere tih filmova. Radujem se da vidim kako će oni izgledati, koliko će biti učešće naših stvaralaca i autora u tim projektima, tako da nas čeka vrlo zanimljiva i uzbudljiva godina u kojoj će se konkretnije vidjeti rad Audio-vizuelnog centra.

