Anja Ilić za "Nezavisne": Srpsku ćemo upisati na svjetsku filmsku mapu

Vlada Republike Srpske u aprilu ove godine osnovala je Javnu ustanovu Centar za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske, a institucionalizovanjem ove oblasti Vlada želi da podrži domaće audio-vizuelno djelo, saradnju sa stranim produkcijama i izradu strateških dokumenata i razvojnih programa, te da sačuva i promoviše nacionalni i kulturni identitet svih koji žive u Srpskoj.

Anja Ilić, vršilac dužnosti direktora Centra za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske, na početku razgovora za "Nezavisne" navodi da je značaj ovakve institucije višestruk, kako za filmske stvaraoce, umjetnike i struku, tako i za cijelu Republiku Srpsku, te da ne postoji ljepša i bolja slika o jednoj naciji i državi od one koju može da prenese na film.

Ilićeva govori i o samoj ideji nastanka institucije koja će razvijati nacionalnu filmsku industriju, njenom značaju, te planovima i željama za buduće dane kada je u pitanju strateško planiranje razvoja domaće kinematografije.

NN: Naveli ste da je značaj Centra za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske višestruk. Kako će rad institucije funkcionisati u praksi?

ILIĆ: Šansu će dobiti domaći autori. Imaćemo priliku da afirmišemo naše filmske radnike kroz rad Centra, a to će se svakako pokazati značajnim kada budu realizovani prvi filmovi finansirani od strane filmskog centra koji će, nadam se, ugledati svjetlo dana i na nekim drugim scenama i festivalima u regionu i imati distribuciju van naših granica. U Filmskom centru biće uposleni domaći filmski radnici, a sam rad ove institucije biće finansiran od strane Vlade Republike Srpske - novac će biti namijenjen radnicima u Republici Srpskoj, odnosno svim onim ljudima koji su potrebni u procesu stvaranja jednog filmskog projekta.

NN: Od kada postoji ideja o osnivanju republičke institucije koja će razvijati nacionalnu kinematografiju?

ILIĆ: Zakon o kinematografiji Republike Srpske iz 2009. godine predvidio je osnivanje Centra za razvoj i unapređenje filma. Dvanaest godina čekali smo i sazrijevali u želji za jednim ovakvim centrom, a povod zašto je baš sada osnovan jeste film "Dara iz Jasenovca", premijerno prikazan 20. februara ove godine. Povodom premijere upriličen je prijem za glumce koji su igrali u ovom filmu kod predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika i tada je na njegovu inicijativu zapravo začeta inicijalna ideja za institucionalizacijom i sistemskim rješavanjem pitanja kinematografije u Republici Srpskoj. I evo, tri mjeseca nakon inicijative gospodina Dodika, udruženim snagama vlasti i struke, došlo je do osnivanja filmskog centra. Možda će ljudima zvučati čudno što se baš u jeku pandemije virusa korona osniva ovakva jedna institucija, ali to se nije desilo preko noći, to je dugogodišnji rad filmskih stvaralaca, a presudni momenat bio je film "Dara iz Jasenovca", gdje su glumci i cijela stručna javnost prepoznati kao kvalitetni i spremni da odgovore na veliki izazov kao što je filmski centar.

NN: Kakve su Vaše projekcije za Centar?

ILIĆ: Na samom smo početku i važno je da se institucija stavi u zakonski okvir, da se završi formalno-pravni dio, da se završi administracija - donošenje statuta, pravilnika o sistematizaciji, raspisivanje konkursa za radna mjesta, odnosno da Centar bude na čvrstim nogama. Do kraja godine planiramo osposobiti hladni pogon, a već u prvom mjesecu naredne godine bio bi prvi poziv za filmske radnike, odnosno prvi grant za finansiranje filmova. To je neki plan, nadamo se da ćemo napraviti kalendar konkursa krajem ove godine za narednu godinu, da bi stvaraoci i autori mogli da planiraju i raspoređuju svoje prijave na konkurse.

NN: Kako gledate na stanje filma i generalno kinematografiju u Republici Srpskoj? Gdje su tu želje, a gdje mogućnosti?

ILIĆ: Centar je osnovan s namjerom da izgradi filmske radnike, da izgradi stručan i profesionalan kadar, da ga prosto stvori, a to je to strateško planiranje razvoja kinematografije Srpske. Naravno da postoje volja, želja, entuzijazam. Akademija umjetnosti u Banjaluci postoji već 25 godina i svake godine iznjedri novi kadar filmskih radnika, te mislim da u ovom trenutku jedna spremna i zrela ekipa može da odgovori na sve izazove Centra za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske. Nadam se da ćemo opravdati svoje postojanje.

NN: U suštini, Centar samo može poboljšati domaću kinematografiju?

ILIĆ: Apsolutno. Do sada smo imali nekoliko ad hok projekata koji se nisu pokazali kao dobro sistemsko rješenje. A osnivanje ovakve institucije na republičkom nivou jeste sistemsko rješavanje pitanja kinematografije u našoj zemlji - to je kontinuirano bavljenje razvojem filmske industrije, što je negdje i cilj, te najbolje moguće rješenje i model da se upišemo na filmsku mapu i budemo relevantni sa ostalim kinematografijama u svijetu.

NN: Da li je u planu da se kroz rad Centra ostvari komunikacija s regionom, ali i Evropom?

ILIĆ: Svakako, bićemo otvoreni za sve saradnje. Vjerujem da se evropska filmska scena raduje novom članu, jer je to uvijek prilika za saradnju i odličan put da budemo relevantni sa drugima i da sarađujemo sa drugima. Vremenom će se saznati za nas, te se nadam da je Srbija prva stanica kojoj ćemo se obratiti za saradnju i koprodukcije. Nekako smo upućeni na njih i zagledani u njih, kao u starijeg brata koji će nam pomoći da se što prije snađemo i stanemo na noge.

NN: Postoji li neka vrsta šeme kod kolega iz regiona koju biste voljeli da implementirate kroz rad Centra?

ILIĆ: Nama će koristiti dobre ideje kolega iz regiona, a i loše prakse koje su do sada imali u svojim filmskim centrima. Imala sam sastanak u Filmskom centru Srbije, te sastanak sa direktorom Filmskog centra Crne Gore. Mi ćemo implementirati i generisati sve njihove savjete i dobre prakse da bismo stvorili najbolji model za sebe, za naše uslove - tržište, broj stanovnika, potrebe struke... Prosto, nije dobro samo prepisivanje određenih modela, to su države sa drugačijom i dužom istorijom kinematografije, ali će nam njihovi savjeti i praksa dobro doći. Crna Gora je možda bolji primjer za nas jer su oni mladi, 2017. godine osnovan je njihov filmski centar, te ćemo se najviše moći osloniti i ugledati na njihovo iskustvo.

NN: Kroz rad Centra finansiraće se projekti koji podrazumijevaju rad na dugometražnim filmskim ostvarenjima, a prostor će dobiti i umjetnici koji se bave drugim žanrovima?

ILIĆ: Naš plan je da se finansiraju dugometražni i kratkometražni filmovi, dokumentarni, animirani i studentski filmovi. Kroz ovaj način rada trudićemo se da svim umjetnicima u našoj zemlji damo prostor, jer je to u zajedničkom interesu.

NN: Koje stavke je potrebno omogućiti kako bi funkcionisanje ovakvog centra ostvarilo napredak, te kako bi se kinematografija Republike Srpske pozicionirala kako u regionu, tako i van njega?

ILIĆ: Rad Centra je kompleksan, potrebno je uključiti mnogo ljudi da bi sve dobilo svoju snagu. Naš cilj je strateško bavljenje kinematografijom, izlazak na međunarodnu scenu, generisanje svih tokova kinematografije u kojoj se sada nalaze Evropa i svijet. Važno je da budemo uključeni u sve te svjetske tokove, da osluškujemo kuda se filmska industrija kreće u odnosu na nas i na naše stanje, da to pokušamo da izbalansiramo i pomirimo, a da bismo mogli da ostvarimo pravi puni potencijal ovdje kod nas.

NN: Koje su Vaše želje za budućnost? Gdje biste voljeli da se Centar pozicionira kroz neko vrijeme?

ILIĆ: Rano je za velike riječi, izjave i odluke. Treba dan za dan da planiramo, da budemo široki i otvoreni za potencijalne saradnje, te mudri i pametni u donošenju odluka. Mislim da je to dobar način i da će onda vrijeme pokazati pravo stanje stvari. Svakako smatram je najvažnije da budu snimljeni dobri filmovi. Kakav će biti njihov put i da li će oni biti prepoznati, to je neka viša sila i stvar sreće, ali mislim da vrijedan, predan i ozbiljan rad vodi na dobru stranu. Vidjećemo kako će sve funkcionisati, puno je različitih spoljnih faktora koji će uticati i imati možda presudnu ulogu u pozicioniranju nas i naše kinematografije u Evropi i svijetu. Ali, korak po korak, mudro, pametno i rezultate ćemo sigurno vidjeti.