Anja Tejlor-Džoj: Snimanje "Mad Maxa" oslobodilo moj ženski bijes

Holivudska glumica ​Anja Tejlor-Džoj rekla je da joj je snimanje apokaliptičnog filma "Furiosa: A Mad Max Saga" pomoglo da otključa svoj "ženski bijes" i dodala je da je "zahvalna" na tome.

28-godišnja glumica trenutno je u Kanu gdje promoviše film "Furiosa: A Mad Max Saga". To je priča o porijeklu odmetnute ratnice koju glumi Šarliz Teron u "Road Fury", a Anja preuzima naslovnu ulogu u ovom dijelu franšize. Govoreći o tome kako ju je uloga promijenila kao osobu, priznala je da joj je pomogla naučiti kako se "ljutiti" na sebe.

Objasnila je: "Stekla sam reputaciju da se borim protiv ženskog bijesa, što je čudna stvar, jer ne promovišem nasilje - ali promovišem da se na žene gleda kao na ljude. Imamo reakcije koje nisu uvijek nježne ili uredne, usprkos svom zagovaranju ženskog bijesa, nikad nisam bio ljuta osoba. Dugo vremena jedini način kad bih se naljutila bilo je zbog drugih ljudi. Uvijek sam internalizovala tu stvar: 'Učinila sam nešto loše. Ako se loše ponašaš prema meni, to je zato što sam ja problem'. Zbog toga sam zahvalan Fjuriosi, jer je postojao pravi trenutak u kojem sam se počela ljutiti na sebe."

Anja je rođena u Americi, ali je išla u školu u Ujedinjenom Kraljevstvu i kaže da je imala teško djetinjstvo jer se osjećala kao izgnanik i provodila je ljeta penjući se po drveću u Hajde Parku ili čitajući u povlačenju od života, što je bila njena reakcija na frustraciju.

Za časopis "GQ" rekla je: "Poruke koje sam dobijala u školi bile su da je sve u vezi mene pogrešno. Mislim da je način na koji sam izgledala uticao na to, a onda su krajnosti moje ličnosti definitivno uticale na to. Ako sam nešto voljela, voljela sam to iskreno. Nemam jezu u bilo kojem pogledu, a to može biti zastrašujuće za ljude, pretpostavljam."

Nastavila je:

"Kao mehanizam za preživljavanje naučite biti samozatajni i skriveni. Pokopaš se prije nego to neko drugi uradi. Ono što sam shvatila je: sve dok nikome ne nanosiš štetu, moraš ostati pri svojim stavovima."

Prošlog mjeseca glumica, koja je prethodno glumila u Netfliksovom hitu "Kraljičin gambit", potvrdila je da se prije dvije godine tajno udala za svog partnera Malkolma Mekrea na ceremoniji u Nju Orleansu, prenosi "Mirror".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.