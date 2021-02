Antonijević razmišlja o tužbi zbog teksta u The LA Timesu

Reditelj filma "Dara iz Јasenovca" Predrag Antonijević rekao je u razgovoru za Radio Republike Srpske, povodom negativnog teksta u The LA Timesu da to više nije pitanje filma i kritike, nego da to znači potpuno negiranje genocida počinjenog nad Srbima tokom NDH i ozbiljnu uvredu za sve žrtve.

Antonijević je poručio da se razmatra mogućnost tužbe protiv autora teksta.

"To je negiranje genocida počinjenog nad Srbima tokom NDH što mi kao narod ne smijemo dozvoliti. Јednostavno, sada je naša obaveza da preduzmemo sve korake da bi odbranili istinu o stradanju srpskog naroda", rekao je Antonijević.

Antonijević misli da je jasno svima koliko je bilo važno snimiti film o Јasenovcu i koliko pustiti ga u svijet da krene borba za istinu i pravdu.

"Svima drugima je dozvoljeno da svoje žrtve ožale i oplakuju, jedino nama se to uskraćuje. Ovo moramo da shvatimo kao naš duboki nacionalni interes i našu državnu strategiju, Republike Srpske i Srbije, da se ta istina odbrani i sačuva. U tom pravcu već smo pokrenuli da vidimo elemente za tužbu protiv Los Anđeles Tajmsa, što bi uradili u Americi. To je sad već ozbiljna stvar, to ćemo analizirati i već smo počeli raditi na tome", izjavio je Antonijević.

Antonijević je kazao da je pokrenuta peticija u SAD gdje naši ljudi protestuju protiv takvog tretmana jasenovačkih žrtava i u tom pravcu misli da je bitno da se nastave sve aktivnosti.

"Što se samog filma tiče, sve je izmješteno izvan filma, a film je na neki način bio samo povod. Sad je sve u domenu politike i prekrajanja istorije i jedne perverzne demonizacije Srba kao naroda", istakao je Antonijević.

Antonijević je rekao da o Oskaru i nagradama više ne razmišlja i poručio da sada uopšte nisu bitne nagrade.

Antonijević je istakao da je "sada važno da je film snimljen i da se prikazuje u bioskopima u Americi, da je napravio ogromne talase na internacionalnom planu i tek će da ih pravi".

Antonijević je naglasio da "mi moramo kao države da podržimo taj trend da se istina o Јasenovcu pokaže i da bude svima jasno o kakvom velikom stradanju je riječ koje nas je zadesilo u šakama ustaša tokom NDH u Drugom svjetskom ratu".

"Hvala Republici Srpskoj što nam je darovala Daru to jest Biljanu Čekić, djevojčicu iz Kozarske Dubice koja igra glavnu ulogu, sjajnim banjalučkim glumcima koji su igrali u filmu i Vladi Republike Srpske koja je podržala snimanje ovog filma", rekao Antonijević.

Antonijević je kazao da su kritike gledalaca odlične, naglasivši da je "interesantno da film gledaju, osim naših ljudi, i značajan broj Amerikanaca i gledalaca iz drugih zemalja, a to ima svoj veliki efekat".

"Veoma je bitno da po prvi put možemo da pokažemo šta se dešavalo u Јasenovcu. Niti jedna činjenica u filmu nije sporna, ona je provjerena i istorijski dokumentovana. Apsolutno nema ništa što je plod fikcije, da je stavljeno u film, a da se nije desilo. E, sad kako to hoće da proglase odjednom istinu za propagandu, to ne znam. Ali, naša je dužnost da se svim silama borimo i neka ovo bude taj momenat da počne malo da se okreće cijela priča o nama kao narodu. Imamo skoro 40 godina negativnu kampanju koja se vodi protiv nas u svijetu", naglasio je Antonijević.

Antonijević poručuje da "oni pišu političke pamflete, ne kritike".

"Sada treba da nam bude jasno koliko stalna borba mora da se vodi i koliko moramo da se borimo da se očuva Republika Srpska, jer ovakve stvari se uvijek mogu ponoviti", izjavio je Antonijević u razgovoru za Radio Republike Srpske.