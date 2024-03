Apsolutna dominacija: "Openhajmeru" sedam "Oskara"

"Openhajmer" je osvojio sedam Oskara i ovaj film je apsolutni pobjednik ovogodišnje dodjele Oskara.

Ovaj film važio je za velikog favorita, imao je 13 nominacija, te je imao svakako i najviše šansi za ovakav uspjeh.

"Openhajmer" je odnio sve najznačajnije nagrade, počev od one za najbolji film, potom za najboljeg glavnog glumca (Kilijan Marfi) za najboljeg sporednog glumca Robert Dauni Džunior) kao i za najbolju režiju (Kristofer Nolan).

Irski glumac Kilijan Marfi koji je dobio nagradu Oskar za najbolju mušku ulogu u ovom ostvarenju naglasio je da je zajedno sa ekipom snimio film o nastajanju atomske bombe.

Cillian Murphy dedicating his first #Oscars to the peacemakers all around the world - JUST SO PROUD OF HIM #oscars2024 #Oppenheimer #CillianMurphy pic.twitter.com/LTAFFVDLKK