"Army of the Dead" pogledalo 75 miliona korisnika za manje od mjesec dana

Netflix rijetko dijeli podatke o gledanosti svojih filmova i serija, osim ako su brojke izuzetno velike.

U nedavnom kvartalnom izvještaju otkrili su kako je film "Army of the Dead" Zacka Snydera pogledan na 75 miliona Netflixovih računa iz cijelog svijeta.

Ovaj film o zombijima tu je brojku dosegao u prvih 28 dana od objave. Inače, stiže i prednastavak ovog filma.

Za petama mu je film Fatherhood, u kojemu glavnu ulogu ima Kevin Hart. Taj je film gledan na 74 miliona korisničkih naloga. Animirani film The Mitchells vs. the Machines prikupio je 53 miliona pregleda, prenosi portal Index.

Kad su serije u pitanju, Sweet Tooth, koja je snimljena prema istoimenom stripu Jeffa Lemirea, gledala se u 60 miliona domaćinstava. Iza nje je serija Shadow and Bone te druga sezona Lupina.

Iznimno je popularan i show Too Hot to Handle, koji je prikupio 29 milijuna streaminga iako je to lošiji rezultat u odnosu na prvu sezonu.