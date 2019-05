Arnold Švarceneger napadnut u Južnoj Africi

Johanesburg - Američki glumac Arnold Švarceneger napadnut je prilikom javnog događaja u Johanesburgu.

Na video snimku koji je objavio medij eNCA se vidi Švarceneger (71) koji stoji i snima djecu na sportskom događaju u Johanesburgu kada ga jedan čovjek udara nogom u leđa. Glumac je posrnuo a obezbjeđenje je brzo uhvatilo napadača.

Uskoro zatim, glumac se smejio i rukovao sa posjetiocima da bi potom napustio lokaciju praćen obezbjeđenjem.

"Hvala vam za brigu, ali nema razloga za nju. Mislio sam da me je masa pogurala, što se često dešava. Shvatio sam da su me udarili tek kada sam vidio snimak. Drago mi je samo da idiot nije prekinuo moj Snepčet", naveo je Švarceneger na Tviteru. (B92)

71 year old #ArnoldSchwarzenegger was attacked in Sandton #SouthAfrica few hours ago. SA is a dangerous and violent country always be vigilant. pic.twitter.com/hDOGJfT546